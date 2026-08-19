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Pronostici Europa League 20 agosto: la multipla sugli spareggi d’andata

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Europa League, occhi puntati sulle due big di Turchia, Beşiktaş e Trabzonspor, che sul mercato non hanno badato a spese. In campo anche il Benfica. 

È l’atto decisivo dei preliminari di Europa League. Gli spareggi d’andata sono il vero e proprio bivio della stagione continentale. Chi ottiene il pass accede all’affascinante League Phase della seconda competizione europea per ordine d’importanza, mentre chi cade sarà “retrocesso” nella fase a girone unico di Conference League.

L'esultanza dello Jagiellonia
Pronostici Europa League 20 agosto: la multipla sugli spareggi d’andata (Instagram) – Ilveggente.it

Il nostro viaggio nei pronostici parte dalla sfida della Chorten Arena tra Jagiellonia Białystok e Iberia. I campioni di Polonia guidati da Adrian Siemieniec sono imbattuti da tre uscite europee e arrivano dall’esaltante qualificazione contro i Rangers (decisa dal gol del solito Prelec), potendo contare su una spiccata propensione casalinga nelle fasi preliminari.

Di contro, i georgiani dell’Iberia – scivolati dai preliminari di Champions League dopo il KO col retrocesso Slovan Bratislava – faticano enormemente lontano dalle mura amiche (una sola vittoria nelle ultime 8 trasferte continentali) e soffrono una fragilità difensiva evidente. La combinazione 1+Multigol 2-4 offre la copertura ideale per premiare il fattore campo dei polacchi in un contesto da due a quattro reti complessive.

A Istanbul c’è grande attesa per l’incrocio del Tüpraş Stadyumu tra il nuovo Beşiktaş di Vincenzo Italiano e il Kauno Žalgiris. Le Aquile Nere, reduci dal successo sui cechi del Hradec Králové e da un mercato faraonico che ha portato stelle del calibro di Nubel, Trossard e soprattutto l’ex Juve Vlahovic, vantano una tenuta difensiva di primissimo ordine (4 clean sheet consecutivi nelle qualificazioni). I lituani del Kauno, travolti con un perentorio 7-1 complessivo dalla Dinamo Zagabria nei preliminari di Champions League, non sembrano avere le armi per reggere l’urto. La giocata 1+No Gol Primo Tempo blinda il successo dei padroni di casa scommettendo sulla loro solida organizzazione arretrata fin dai primi 45 minuti.

A Trabzon è già effetto Salah

Rimanendo in Turchia, ma cambiando città, al Papara Park di Trebisonda va in scena una delle sfide più suggestive del palinsesto: Trabzonspor-Ferencvaros. L’ambiente è in fermento per la prima possibile maglia da titolare di Salah, arrivato a parametro zero dal Liverpool e già impattante nei 30 minuti giocati all’esordio in Süper Lig contro il Kasimpaşa.

Salah
Pronostici Europa League 20 agosto: la multipla sugli spareggi d’andata (Instagram) – Ilveggente.it

La truppa di Fatih Tekke affronta però un Ferencvaros rodato, imbattuto in trasferta in questa campagna (spiccano i colpi contro Vojvodina e Twente) e forte della spensieratezza di chi ha già blindato quantomeno la Conference League. Considerata la cautela tattica tipica dei primi 90 minuti di un doppio confronto così equilibrato, la quota 1X+Under 3.5 protegge la qualità dei padroni di casa all’interno di un punteggio contenuto.

In Polonia si preannuncia invece uno show pirotecnico all’Enea Stadion tra Lech Poznan e Thun. Il Kolejorz di Niels Frederiksen sta viaggiando a ritmi alti (4 vittorie di fila, compreso il 5-0 al Klaksvik) e affronta una compagine svizzera in forte crisi d’identità (appena tre successi nelle prime 8 uscite stagionali) e priva di tradizione europea recente. L’enorme divario di esperienza e la spinta d’attacco del Lech rendono la giocata Multigol Casa 2-4 una scelta estremamente solida.

Chiusura in grande stile all’Estadio da Luz per Benfica-AGF. Le Aquile di Marco Silva hanno ritrovato una verve offensiva devastante, certificata dal 7-0 rifilato al Casa Pia in campionato con tripletta d’autore di Pavlidis e dai tennistici successi casalinghi registrati nei turni precedenti (5-0 al San Gallo e 6-1 agli Hearts). L’Aarhus, frastornato dall’eliminazione ai preliminari di Champions League contro il Sabah e a secco di vittorie in Danimarca, rischia di finire travolto nel fortino di Lisbona. L’Over 2.5 chiude alla perfezione la nostra schedina europea.

La nostra multipla

JAGIELLONIA-IBERIA 1+Multigol 2-4
BESIKTAS-KAUNO ZALGIRIS 1+No Gol Primo Tempo
TRABZONSPOR-FERENCVAROS 1X+Under 3.5
LECH POZNAN-THUN Multigol Casa 2-4
BENFICA-AGF AARHUS Over 2.5

Comparazione quote

Il segno Multigol 2-4 Casa in Lech Poznan-Thun è quotato a 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.68 su Sportbet. Il segno Over 2.5 in Benfica-AGF è quotato invece a 1.30 su GoldbetLottomatica e a 1.32 su Sportbet.

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