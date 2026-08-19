Pronostico Atalanta-Hapoel Tel Aviv: inizia il nuovo corso della Dea

Atalanta-Hapoel Tel Aviv è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo quattro anni di fila in cui a rappresentare la Serie A in Conference League è toccato alla Fiorentina – la Viola ha disputato ben 2 finali – ora spetta alla nuova Atalanta di Maurizio Sarri tenere alto il vessillo tricolore nella terza competizione continentale per ordine di importanza, provando a diventare la seconda squadra italiana a sollevare questa coppa, sulle orme della Roma di Mourinho che si aggiudicò la prima edizione nel 2022.

L’avventura della Dea parte dagli spareggi di accesso alla League Phase vera e propria, scoglio che anche le squadre provenienti dai principali campionati devono oltrepassare per giocare la fase a girone unico. I nerazzurri, che non hanno mai partecipato a questa manifestazione, sono reduci da un’annata turbolenta, comunque da mettere in conto visto che era la prima senza Gian Piero Gasperini in panchina. Né Juric né Palladino sono riusciti a convincere società e tifosi ed il settimo posto non è bastato all’ex tecnico di Monza e Fiorentina per restare in sella. Al suo posto il nuovo diesse Giuntoli ha arruolato Sarri, con cui aveva già lavorato a Napoli.

L’esperto allenatore, desideroso di riscattare una stagione in chiaroscuro alla Lazio, sta apportando diverse novità, a cominciare dalla nuova veste tattica, con la Dea che per la prima volta dopo anni tornerà alla difesa a quattro.

Israeliani finora sempre a segno

Nelle amichevoli precampionato l’Atalanta ha ben figurato, vincendo quattro partite su cinque ed arrendendosi solo al Feyenoord. Il suo avversario nello spareggio, l’Hapoel Tel Aviv, ha invece disputato sei match ufficiali da metà luglio, tra cui i due turni di qualificazione alla Conference contro Ludogorets (2-0 e 2-2) e Katowice (2-0 e 2-1). La squadra di Elyaniv Barda, quarta nello scorso campionato israeliano, è sempre andata a segno finora nelle gare di coppa.

Sarri deve fare i conti con numerose defezioni, tra cui quelle di Sulemana, Hien, Ahanor e De Ketelaere. E, giocoforza, farà qualche calcolo anche in vista dell’imminente esordio in Serie A con il Sassuolo. Davanti spazio a Krstovic, affiancato nel tridente da Zalewski e Raspadori, a centrocampo il nuovo arrivato Gaetano con Pasalic e Ederson (quest’ultimo alla fine è rimasto dopo il mancato approdo a Manchester. I maggiori pericoli, per la Dea, potrebbero arrivare dalle fasce: attenzione ai due esterni dell’Hapoel, Torial e Alkokin.

Come vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv in diretta tv e streaming

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, in programma giovedì alle 20:30 alla New Balance Arena di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Nonostante la Dea sia ancora un cantiere aperto sul piano dell’assimilazione dei nuovi dettami tattici di Sarri e debba ancora trovare il ritmo partita, la distanza tecnica tra le due rose resta elevatissima. L’Hapoel Tel Aviv ha dimostrato di saper trovare la via del gol in ogni uscita europea ma ha mostrato crepe difensive nelle trasferte di qualificazione (un pareggio e una sconfitta fuori casa). Il calore del pubblico di Bergamo e l’entusiasmo per il debutto stagionale spingeranno gli orobici a cercare un successo rotondo per mettere in ghiaccio il discorso qualificazione già nei primi novanta minuti. Ipotizziamo una vittoria dell’Atalanta unita ad almeno tre marcature complessive nel match, facendo leva sul superiore potenziale offensivo della Dea e sulle difficoltà difensive mostrate dagli ospiti fuori casa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Hapoel Tel Aviv

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori.

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kroev; Torial, Boateng, Alkokin; Altman.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0