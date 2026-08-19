Pronostici Conference League 20 agosto: entrano in gioco le big

Conference League, al via gli spareggi anche nella terza competizione continentale. In questo turno entrano in scena pure le rappresentanti dei principali campionati europei.

Tutto in 180 minuti. Gli spareggi di Conference League fanno finalmente calare il sipario sulle qualificazioni e mettono in palio un posto nella League Phase a 36 squadre. In questo turno entrano in scena anche le rappresentanti dei principali campionati continentali. Tra i grandi nomi ai nastri di partenza c’è pure l’Atalanta di Maurizio Sarri, attesa al debutto europeo contro l’Hapoel Tel Aviv (sfida a cui abbiamo riservato una disamina a parte).

A dare la scossa a questa tornata d’andata ci pensa però la fascinosa e insidiosa trasferta oltre il Circolo Polare Artico del Brighton, atteso sul campo del Tromsø. I Seagulls di Fabian Hurzeler riassaporano il clima continentale confortati da una pre-season brillante (vittorie a porta inviolata contro Roma e Bologna), pur dovendo riorganizzare l’attacco dopo l’addio di Welbeck e il ritiro di Milner. Dall’altra parte il Tromsø viaggia a pieni giri in Eliteserien (terzo posto in classifica) e si presenta galvanizzato dal sonante 7-1 complessivo inflitto al Cluj. La maggior caratura tecnica degli inglesi dovrebbe comunque fare la differenza: il pronostico cade sulla combo 2+Over 1.5.

Subito dopo facciamo tappa ad Enschede per l’incrocio ad alta tensione tra Twente e Qarabag. I padroni di casa di John van den Brom cercano continuità dopo i successi su DAC e PEC Zwolle, ma si troveranno di fronte una vera e propria cassaforte. Gli azeri di Gurban Gurbanov hanno incassato appena una rete in ben sei apparizioni europee stagionali, confermandosi avversario ostico in trasferta. Per tutelarsi contro la solidità difensiva degli ospiti, la scelta migliore ricade sulla giocata Multigol 1-2 Casa+0-2 Ospite.

Le previsioni sulle altre partite

In Polonia è in programma l’affascinante sfida tra i padroni di casa del Gornik Zabrze e il Monaco. I padroni di casa, retrocessi dai preliminari di Europa League dopo il KO col Ferencvaros, faticano a trovare la prima vittoria continentale ma vantano un rendimento interno incoraggiante (imbattuti nelle ultime quattro uscite casalinghe).

Dall’altra parte debutterà in gara ufficiale il brasiliano Filipe Luis sulla panchina monegasca, chiamato a spezzare la maledizione dei playoff europei per la squadra del Principato. Forti di una tradizione favorevole in Polonia e di un organico nettamente superiore, i monegaschi dovrebbero uscire indenni da Zabrze all’interno di una gara mossa nei punteggi, rendendo la combo X2+Multigol 2-4 una garanzia d’oro.

Spettacolo garantito anche allo Stade de Tourbillon per Sion-Ajax. La compagine svizzera è imbattuta da sei partite e viaggia a una media realizzativa impressionante (almeno 2 gol segnati a gara), ma concede quasi sempre qualcosa dietro. Di contro, il nuovo Ajax di Michel garantisce ritmi alti ma fatica a mantenere la porta inviolata (un solo clean sheet stagionale): il segno Gol appare la naturale conseguenza di due attacchi scatenati.

Chiusura al Coliseum per Getafe-Partizan. José Bordalas ritrova l’Europa con la solita organizzazione difensiva d’acciaio, desideroso di riscattare lo scivolone di campionato con l’Alavés. Il Partizan di Sasa Ilic ha superato agevolmente i turni precedenti ma soffre storicamente i playoff di Conference e la pressione nei campi spagnoli: la combinazione 1+Under 3.5 protegge la vittoria interna del Getafe all’interno del classico spartito tattico pragmatico del proprio allenatore.

La nostra multipla

TROMSO-BRIGHTON 2+Over 1.5

TWENTE-QARABAG Multigol 1-2 Casa+0-2 Ospite

GORNIK ZABRZE-MONACO X2+Multigol 2-4

SION-AJAX Gol

GETAFE-PARTIZAN 1+Under 3.5

Comparazione quote

La combo “2+Over 1.5” in Tromsø-Brighton è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet. Il segno “Gol” in Sion-Ajax è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet.

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