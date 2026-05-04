Pronostico Waalwijk-Willem II: in regular season due vittorie su due

Waalwijk-Willem II è una partita valida per l’andata del secondo turno dei playoff di Eerste Divisie e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sono ancora vive le speranze del Waalwijk di riconquistare subito la massima serie, perduta esattamente un anno fa. La squadra del Brabante, retrocessa in Eerste Divisie al termine della stagione 2024-25, nella scorsa settimana ha superato il primo turno degli spareggi da cui uscirà fuori il nome della diciottesima squadra che prenderà parte alla prossima Eredivisie, vale a dire la vincente dei playoff (ai quali parteciperà anche la terzultima del massimo campionato olandese, non ancora terminato).

I gialloblù si sono sbarazzati del Roda al termine di un doppio confronto tiratissimo, terminato ai calci di rigore (1-1 all’andata e 1-1 al ritorno). Venerdì scorso, però, il Waalwijk se l’è vista davvero brutta: sotto di un gol a inizio ripresa, gli uomini di Sander Duits hanno evitato una sconfitta che li avrebbe condannati all’eliminazione solamente in pieno recupero, al minuto 97 (rete dell’attaccante Uneken), quando gli ospiti stavano già assaporando l’impresa.

Ora dovranno vedersela con il Willem II, squadra che entra in gioco solo adesso grazie alla posizione di classifica che le ha permesso di bypassare un turno. Il club di Tilburg, terzo in regular season dietro a ADO Den Haag e Cambuur (già promosse in Eredivisie), non gioca una gara ufficiale dallo scorso 24 aprile. Quello della formazione guidata da John Stageman è stato però un finale in crescendo: il Willem II ha chiuso l’Eerste Divisie con 5 vittorie di fila, parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben 4 volte. Nei due precedenti stagionali con il Waalwijk, i Tricolores l’hanno spuntata in entrambe le occasioni: 3-2 all’andata a ottobre e 2-1 a febbraio.

Come vedere Waalwijk-Willem II in diretta tv e in streaming

La sfida Waalwijk-Willem II, in programma martedì alle 18:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il secondo turno degli spareggi promozione di Eerste Divisie si accende con un sentitissimo derby del Brabante. Il Waalwijk continua a inseguire il sogno del pronto ritorno in Eredivisie, dopo aver evitato il baratro nel turno precedente contro il Roda soltanto grazie a un gol al 97′ di Uneken e alla successiva lotteria dei rigori.

Di fronte c’è però il Willem II, una delle corazzate del torneo ed anch’esso retrocesso dalla massima serie lo scorso anno. I Tricolores di Tilburg, terzi in regular season, entrano in gioco forti di un finale di stagione travolgente, decisi a far valere la propria superiorità tecnica anche in questi playoff. La sensazione è che il Waalwijk in casa debba necessariamente osare per strappare un risultato positivo in vista del ritorno a Tilburg. Tuttavia, la freschezza e il cinismo offensivo del Willem II renderanno molto difficile per i padroni di casa mantenere la porta inviolata. Ci aspettiamo una gara aperta, dove entrambe le squadre troveranno la via del gol.

Le probabili formazioni di Waalwijk-Willem II

WAALWIJK (4-2-3-1): van Osch; Held, van Eijma, Gelderen, Familia-Castillo; Postma, Boetius; Fage, Kuster, Cleonise; Uneken.

WILLEM II (4-4-2): Didillon; Stam, Behounek, Hoogma, van Loon; Doodeman, Twigt, Besselink, El Allouchi; Haen, Verheydt.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2