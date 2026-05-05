I pronostici di martedì 5 maggio: Champions League, Saudi Pro League e non solo

I pronostici di martedì 5 maggio, c’è la semifinale di ritorno di Champions League Arsenal-Atletico Madrid e altre partite

L’Emirates Stadium è pronto a trasformarsi in una bolgia per la notte più importante degli ultimi vent’anni di storia dell’Arsenal. L’1-1 del Metropolitano ha lasciato tutto in perfetto equilibrio. Mentre i Gunners continuano a sognare la loro prima storica Champions League – lottando contemporaneamente col Manchester City per la vittoria in Premier – l’Atletico Madrid si presenta a Londra con la forza della sua tradizione e la capacità unica del Cholo di esaltarsi nelle sfide da dentro o fuori.

L’Arsenal parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e a una solidità d’acciaio che in questa Champions ha prodotto ben otto clean sheet e nessuna sconfitta (10 vittorie e 3 pareggi). Tuttavia, l’Atletico non è una squadra che si lascia intimorire. I Colchoneros hanno un feeling speciale con le squadre inglesi nelle semifinali UEFA, avendo sempre superato il turno nei tre precedenti incroci. Rispetto all’andata, ci aspettiamo una partita inizialmente bloccata ma destinata ad accendersi. Con il passare dei minuti, l’obbligo di evitare i tempi supplementari costringerà una delle due a scoprirsi. Se all’andata l’equilibrio ha regnato sovrano, a Londra entrambe le squadre hanno le armi per colpire. I Gunners in casa sono una sentenza, ma l’orgoglio e il cinismo dei madrileni in contropiede rendono il Gol un’opzione molto interessante e di grande valore.

Tra le partite da over 2,5 occhio a Al Khaleej-Al Hilal, Ittihad Kalba Fc-Khor Fakkan Club e Skalica-FK Košice. Promettono gol Queen of South-Stenhousemuir e Falkenberg-Norrköping.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Arsenal-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

BESIKTAS (in Besiktas-Konyaspor, Coppa di Turchia , ore 19:30)

(in Besiktas-Konyaspor, Coppa di Turchia ore 19:30) ROSARIO CENTRAL (in Rosario Central-Libertad Asuncion, Coppa Libertadores , ore 00:00)

(in Rosario Central-Libertad Asuncion, Coppa Libertadores ore 00:00) AL HILAL (in Al-Khaleej-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Khaleej-Al Hilal , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Ittihad Kalba Fc-Khor Fakkan Club , Saudi Pro League , ore 18:45

, , ore 18:45 Skalica-FK Košice, Slovacchia, ore 18:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Queen of South-Stenhousemuir , Championship Scozia , ore 20:45

, , ore 20:45 Falkenberg-Norrköping , Superettan, ore 19:00

, Superettan, ore 19:00 Arsenal-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 17.35 GOLDBET ; 12.41 SPORTBET; 17.35LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Besiktas-Konyaspor, Coppa di Turchia, ore 19:30