Quarti a Maiorca, ostacolo Borges per Darderi: il pronostico del match

Darderi continua la sua corsa all’Atp di Maiorca ma nei quarti trova Borges: ecco il pronostico della sfida in programma giovedì 25 giugno in Spagna.

Archiviati i primi turni senza troppi scossoni, il torneo di Maiorca si appresta ad entrare nella sua fase più delicata. Ai quarti di finale è approdato anche Luciano Darderi, che dovrà affrontare uno dei test più significativi della settimana spagnola. L’azzurro, testa di serie numero uno del tabellone, ha confermato il proprio buon momento battendo Yannick Hanfmann in due set e centrando così il suo primo quarto di finale stagionale sull’erba, dopo un’ottima performance sulla terra rossa.

Adesso, però, il livello si alza. Dall’altra parte della rete ci sarà Nuno Borges, reduce da due prove molto solide, prima contro Adrian Mannarino, poi contro Jan-Lennard Struff. Il portoghese ha gestito con grande lucidità i momenti chiave di entrambi i match precedentemente disputati a Maiorca, nei quali si è imposto in due set confermando di attraversare una fase di buona continuità su questa superficie.

L’unico precedente ufficiale tra i due sorride a Borges, che conduce 1-0 nel bilancio complessivo. Un dato che, pur non essendo ancora sufficiente per tracciare una tendenza netta, soprattutto perché la partita in questione è stata disputata sul cemento outdoor di Auckland, offre comunque al portoghese un piccolo vantaggio anche sul piano della fiducia.

Borges-Darderi: il pronostico

Darderi arriva a questo appuntamento in gran forma, seppur con il “peso” derivante dal fatto di essere testa di serie principale, ma Borges sembra leggermente più rodato in questo segmento della stagione e soprattutto più continuo nella gestione delle partite su questa superficie. È una sfida che può tranquillamente allungarsi, anche perché l’italiano ha mostrato buone risposte nei momenti di pressione. La sensazione è che sarà un match combattuto, ma che alla lunga il portoghese abbia qualcosa in più per prendersi il passaggio del turno.