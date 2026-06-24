Pronostico Giappone-Svezia: i Samurai Blu non si accontentano

Giappone-Svezia è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Il Giappone ha ancora qualche chance di chiudere al primo posto il gruppo F ma deve obbligatoriamente battere la Svezia, perché difficilmente l’Olanda, con cui attualmente i nipponici condividono la vetta a quota 4 punti, non farà bottino pieno contro la disastrosa Tunisia, ultima e già eliminata.
Le possibilità che Oranje e Samurai Blu rimangano appaiati sono molto alte: tralasciando lo scontro diretto, che è terminato in parità, la differenza reti prima degli ultimi 90 minuti della fase a gironi ci racconta di un perfetto equilibrio anche sotto questo punto di vista, dal momento che entrambe sono a +4.
La terza discriminante diventerebbe a quel punto il numero dei gol segnati e l’Olanda finora ne ha realizzato uno in più degli uomini di Hajime Moriyasu. Il Giappone però deve comunque guardarsi le spalle dalla stessa Svezia, a -1, che in caso di vittoria scavalcherebbe gli asiatici, i quali passerebbero comunque tra le otto migliori terze (quasi impossibile rimanere fuori con 4 punti).
Alla Svezia potrebbe bastare un punto
I Samurai Blu ad ogni modo stanno continuando a stupire, confermando lo status di potenziale outsider della competizione. Dopo il 2-2 pirotecnico con gli Oranje, domenica si sono scatenati rifilando un nettissimo 4-0 alla Tunisia, il cui cambio in panchina (Renard al posto di Lamouchi) non ha sortito gli effetti sperati.
Il Giappone è così diventato la prima selezione asiatica a segnare 4 gol in un Mondiale: protagonista assoluto il capocannoniere del massimo campionato olandese, Ueda, autore di una doppietta, ma ha brillato anche l’ex Lazio Kamada, che aveva già timbrato il cartellino all’esordio. La Svezia, invece, è tornata immediatamente coi piedi per terra dopo il roboante 5-1 contro la Tunisia nel primo match: l’Olanda, paradossalmente, ha riservato la stessa sorte agli scandinavi, travolti a loro volta 5-1 dalla nazionale di Koeman. Una disfatta clamorosa per i Blagult, che per la prima volta dalla finale del Mondiale casalingo (1958) sono stati battuto con tre o più gol di scarto. Il ct Graham Potter deve archiviare immediatamente quella debacle, perché contro il Giappone potrebbe bastare un punto per chiudere tra le migliori terze e garantirsi i sedicesimi.
Quasi certamente Potter schiererà Elanga dal 1′ sulla corsia destra al posto di Bernhardsson, mentre Bergvall con ogni probabilità scalzerà il deludente Nygren nelle gerarchie.
Come vedere Giappone-Svezia in diretta tv e in streaming
La sfida tra Giappone e Svezia è in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
La Svezia ha enormi problemi di tenuta difensiva (13 gare di fila con almeno un gol subito), ma davanti possiede il talento ideale per far male con la coppia Gyokeres-Isak. Il Giappone è in uno stato di grazia totale, ma per centrare il primo posto giocherà una gara d’assalto, concedendo fisiologicamente spazi alle ripartenze svedesi. Ci può stare dunque il segno Gol, ma anche la combo 1X+Over 1.5 stuzzica e non poco: la striscia d’imbattibilità di 9 partite del Giappone e la netta sensazione di fluidità di manovra espressa dai nipponici fanno pendere la bilancia dalla loro parte. Difficilmente una Svezia così fragile riuscirà a vincere il match.
Le probabili formazioni di Giappone-Svezia
GIAPPONE (3-4-3): Suzuki; Tomiyasu, Itakura, H. Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; J. Ito, Kamada, Ueda.
SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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