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Pronostico Cosenza-Casarano: il totale è 5-3

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Cosenza-Casarano è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Undici punti di vantaggio alla fine della stagione regolare. Il Cosenza ha fatto capire nel corso dell’anno di essere superiore al Casarano che, dal proprio canto comunque, ha fatto una stagione importante visto che si è preso i playoff.

Pronostico Cosenza-Casarano
Pronostico Cosenza-Casarano: il totale è 5-3 (Profilo Instagram Cosenza) – Ilveggente.it

Ma la qualità e l’esperienza della squadra calabrese, che ad un certo punto dell’anno sembrava potesse anche evitare questo primo turno di post season, dovrebbero riuscire a fare la differenza nei playoff. E poi c’è anche il computo totale dei gol messi a segno nei due precedenti in campionato. Soprattutto guardando quello giocato al San Vito-Marulla, il Cosenza ha rifilato quattro sberle al Casarano. Il fattore campo, un altro da tenere quindi in considerazione, potrebbe essere decisivo nell’economia di questo match.

Il Casarano, ribadiamo, ha fatto molto bene nel corso dell’anno. Ma davanti al Cosenza – che è una squadra che, con un poco di fortuna, potrebbe anche arrivare verso il fondo di questi lungi playoff – si può poco. E allora ecco che questo match ci pare possa essere uno di quelli meno “difficili” da pronosticare in questa post season. E poi in casa, i calabresi, si presentano dopo 8 vittorie di fila. Non è una cosa che non possiamo non tenere in considerazione.

Come vedere Cosenza-Casarano in diretta tv e in streaming

Cosenza-Casarano è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Cosenza vincente e Casarano eliminato. Anche per via di quello che è il cammino interno degli ultimi due mesi dei calabresi che tra le mura amiche hanno piazzato la bellezza di otto vittorie di fila. Non crediamo ci possano essere segnali di un risultato diverso.

Le probabili formazioni di Cosenza-Casarano

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Ciotti, Dametto, Moretti, Caporale; Garritano, Langella, Contiliano; Emmausso, Aldo Florenzi; Simone Mazzocchi.
CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti.

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