Pronostico Lecco-Giana Erminio: adesso è solo delusione

Lecco-Giana Erminio è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

La vittoria in trasferta sul campo del Trento di domenica scorsa è stata una grande soddisfazione per la Giana Erminio. Che, però, dopo aver superato il primo turno dei playoff si dovrà fermare di fronte al Lecco.

Negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni, solamente una volta la Giana – e quando ha giocato in casa – è riuscita ad avere la meglio su Lecco. Le partite non hanno mai regalato nemmeno due gol (quattro uno a zero e un zero a zero) e quindi non è che in questo match che mette in palio un posto pesantissimo per i playoff ci aspettiamo chissà quale spettacolo. Anzi. Ci aspettiamo una situazione abbastanza delineata e senza nessuna possibilità che la partita possa finire in maniera diversa da un Under. Sì, proprio così.

E poi? E poi ovviamente pensiamo che il Lecco, che ha disputato un buon campionato e che in casa nelle ultime sei ha piazzato cinque risultati utili, possa riuscire nuovamente a prendersi il passaggio del turno. In poche parole, per la Giana, il sogno finirà davvero subito.

Come vedere Lecco-Giana Erminio in diretta tv e in streaming

Lecco-Giana Erminio è in programma mercoledì alle 20:45 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Meno di tre reti complessive, e così non si sbaglia proprio. Ma non solo: ci aspettiamo anche un Lecco vincente che chiuderà i conti senza portarsela fino alla fine e senza rischiare davvero nulla. Ecco, così potrebbe realmente finire questa partita.

Le probabili formazioni di Lecco-Giana Erminio

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Rizzo, Battistini, Romani; Urso, Metilka, Mallamo, Kritta; Duca; Konate, Sipos.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Colombara, Alborghetti; Vitale, Occhipinti, Marotta, Lamesta, Ruffini; Capelli, Gabbiani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0