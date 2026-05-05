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Pronostico Lecco-Giana Erminio: adesso è solo delusione

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Lecco-Giana Erminio è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

La vittoria in trasferta sul campo del Trento di domenica scorsa è stata una grande soddisfazione per la Giana Erminio. Che, però, dopo aver superato il primo turno dei playoff si dovrà fermare di fronte al Lecco.

Pronostico Lecco-Giana Erminio
Pronostico Lecco-Giana Erminio: adesso è solo delusione (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni, solamente una volta la Giana – e quando ha giocato in casa – è riuscita ad avere la meglio su Lecco. Le partite non hanno mai regalato nemmeno due gol (quattro uno a zero e un zero a zero) e quindi non è che in questo match che mette in palio un posto pesantissimo per i playoff ci aspettiamo chissà quale spettacolo. Anzi. Ci aspettiamo una situazione abbastanza delineata e senza nessuna possibilità che la partita possa finire in maniera diversa da un Under. Sì, proprio così.

E poi? E poi ovviamente pensiamo che il Lecco, che ha disputato un buon campionato e che in casa nelle ultime sei ha piazzato cinque risultati utili, possa riuscire nuovamente a prendersi il passaggio del turno. In poche parole, per la Giana, il sogno finirà davvero subito.

Come vedere Lecco-Giana Erminio in diretta tv e in streaming

Lecco-Giana Erminio è in programma mercoledì alle 20:45 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Meno di tre reti complessive, e così non si sbaglia proprio. Ma non solo: ci aspettiamo anche un Lecco vincente che chiuderà i conti senza portarsela fino alla fine e senza rischiare davvero nulla. Ecco, così potrebbe realmente finire questa partita.

Le probabili formazioni di Lecco-Giana Erminio

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Rizzo, Battistini, Romani; Urso, Metilka, Mallamo, Kritta; Duca; Konate, Sipos.
GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Colombara, Alborghetti; Vitale, Occhipinti, Marotta, Lamesta, Ruffini; Capelli, Gabbiani.

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