Pronostico Al Ahli-Al Fateh: obbligati a vincere

Al Ahli-Al Fateh è una partita valida per la trentunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La vittoria inaspettata dell’Al Qadasiah sull’Al Nassr – che potrebbe pure riaprire il campionato – costringe l’Al Ahli (anche se forse lo avrebbe fatto ugualmente) a vincere questa partita contro l’Al Fateh, che al proprio campionato non ha nulla da chiedere.
I padroni di casa sono al terzo posto in classifica, l’ultimo utile per conquistare l’accesso alla prossima Champions League asiatica, con un solo punto di vantaggio rispetto a Retegui e compagni che come detto prima hanno fatto il colpaccio. Se prima c’era la necessità di prendersi tre punti per chiudere il discorso qualificazione, adesso la necessità è quella di prendersi i tre punti per rimanere dentro la propria posizione di classifica e rispedire al mittente l’attacco di una squadra che probabilmente, dopo il colpaccio, le vincerà tutte le ultime tre partite che rimangono da qui alla fine dell’anno.
Ora, su questa partita non possiamo avere dubbi di sorta. Crediamo fortemente che l’Al Ahli sia più forte (ma più che lo crediamo è proprio evidente) e che le motivazioni in questo specifico caso possano fare la differenza. E poi ci sono dei valori in campo totalmente diversi. E sono quelli che alla fine della fiera ti fanno vincere le partite.
Come vedere Al Ahli-Al Fateh in diretta tv e in streaming
Al Ahli-Al Fateh in programma mercoledì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Padroni di casa vincenti dentro un match da almeno tre reti complessive. Le motivazioni e le qualità tecniche pendono tutte da una sola parte, quella dei padroni di casa. Una sfida che non ha davvero niente da dire.
Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Fateh
AL AHLI (4-3-3): Mendy; Majrashi, Ibanez, Hamidou, Al Hawsawi; Kessie, Atangana, Millot; Matheus, Al Buraikan, Abu Al Shamat.
AL FATEH (3-5-2): Pacheco; Al Jari, Oliveira, Saadane; Al Othaman, Youssouf, Masoud, Bendebka, Qasheesh; Al Zubaidi, Al Anazi.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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