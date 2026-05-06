Pronostici Copa Libertadores 7 maggio: una big è a rischio eliminazione

Copa Libertadores, la quarta giornata prosegue con altre sfide intriganti e potenzialmente decisive ai fini della qualificazione. Riflettori puntati sulla crisi del Fluminense.

La Copa Libertadores non dorme mai e la quarta giornata della fase a gironi promette di essere lo spartiacque definitivo per molte compagini sudamericane. Tra il dominio tattico del Corinthians, la solidità dell’Estudiantes e i destini incrociati di Fluminense e Cruzeiro, procediamo con l’analisi dei match più roventi della notte italiana tra mercoledì e giovedì. Partiamo dal gruppo E, quello in cui al momento giganteggia il Timao di Fernando Diniz.

Il Corinthians finora non ha sbagliato un colpo. Oltre a blindare la propria porta (neanche un gol subito), ha vinto le prime tre gare sempre con il punteggio di 2-0. La trasferta contro l’Independiente Santa Fe non dovrebbe cambiare il copione: i colombiani sono ultimi e disperati, ma gli uomini di Diniz sanno addormentare il ritmo e colpire chirurgicamente. L’organizzazione difensiva brasiliana e la scarsa vena realizzativa dei padroni di casa promettono una gara bloccata e a basso punteggio: chi non se la sentisse di rischiare con il 2, potrebbe optare per l’Under 2.5.

Situazione simile nel gruppo A per l’Estudiantes. I Pincharratas, imbattuti da 7 partite, fanno visita al Cusco, il fanalino di coda ancora a quota zero punti. Gli argentini vogliono approfittare del turno favorevole per restare in scia al Flamengo. E considerando che le ultime quattro gare dell’Estudiantes sono finite con pochi gol e che il Cusco fatica tremendamente a pungere (solo un gol segnato nel girone), il segno appare tracciato. Ipotizziamo un successo o comunque un risultato positivo degli argentini in una gara tattica e senza troppi fronzoli.

Le previsioni sulle altre partite

Il gruppo D somiglia a un vero e proprio girone infernale con tre squadre a 6 punti. Universidad Catolica e Cruzeiro si sfidano in una gara che profuma di spettacolo. I cileni hanno un’attitudine offensiva che spesso però scopre il fianco a ripartenze sanguinose, mentre il Cruzeiro, galvanizzato dal successo di misura sul Boca Juniors, cerca vendetta dopo il KO dell’andata (1-2).

Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter segnare con facilità e l’andamento dinamico delle loro sfide recenti suggerisce che, come nella sfida di Belo Horizonte, vedremo almeno una rete per parte.

Chiudiamo con il gruppo C, dove regna la sorpresa Independiente Rivadavia. Gli argentini sono incredibilmente a punteggio pieno e ospitano un Fluminense in crisi nera. Il Tricolor Carioca è ultimo con un solo punto e rischia una clamorosa eliminazione: dopo lo 0-2 dell’andata, i brasiliani dovranno fare un miracolo per uscire indenni. Nello stesso girone, il Bolivar cerca punti pesanti in Venezuela contro il La Guaira. Nonostante non si giochi in altura, la costanza realizzativa dei boliviani dovrebbe bastare contro una squadra che fatica enormemente a trovare la via del gol.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Estudiantes o pareggio (in Cusco-Estudiantes)

Bolivar o pareggio (in La Guaira-Bolivar)

Independiente Rivadavia o pareggio (in Independiente Rivadavia-Fluminense)

La partita da almeno un gol per parte

Universidad Catolica-Cruzeiro

Le partite da meno di tre gol complessivi

Cusco-Estudiantes

Independiente Santa Fe-Corinthians

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Universidad Catolica-Cruzeiro è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Cusco-Estudiantes è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet.

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