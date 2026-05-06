Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: la cabala “spinge” Emery in finale

Aston Villa-Nottingham Forest è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il muso davanti, per ora, ce l’ha il Nottingham Forest. Che, contro ogni pronostico, si è aggiudicato l’Euroderby d’andata con l’Aston Villa del “re” dell’Europa League Unai Emery, adesso costretto a ribaltare tutto nella semifinale di ritorno a Birmingham. Si riparte, dunque, dall’1-0 del City Ground: vittoria striminzita ma meritata quella dei Garibaldi Reds, capaci di sbloccare un match equilibrato a metà secondo tempo grazie al rigore trasformato dall’esperto attaccante Wood, glaciale dal dischetto.

Troppo timidi i Villans per sperare di tornare dalla vicina Nottingham con un risultato positivo. Parlano chiaro anche gli xG prodotti: il Forest ha avuto più occasioni di McGinn e compagni, che in classifica attualmente sono a +18.

Un divario che non si è notato nel primo round della doppia sfida che mette in palio un pass per la finalissima di Istanbul: 1.56 gli xG dei padroni di casa, 0.79 quelli degli ospiti. La truppa di Emery, insomma, dovrà cambiare completamente approccio nel match del Villa Park se vuole raggiungere la sua prima finale continentale dopo 44 anni.

L’allenatore basco, a tal proposito, ha tenuto a riposo gran parte dei titolari nell’ultimo turno di campionato. Il troppo turnover ha consentito ad un Tottenham con l’acqua alla gola e a rischio retrocessione di prendersi i tre punti (1-2), rifilando ai Villans la terza sconfitta consecutiva tra le varie competizioni. Intanto in classifica il club di Birmingham è stato raggiunto al quinto posto dal Liverpool: la qualificazione Champions, che potrebbe arrivare anche vincendo l’Europa League, è ancora saldamente in pugno ma da questo momento in poi Emery non potrà più sbagliare, visto che il Bournemouth sesto ha sei punti in meno con tre giornate ancora da giocare.

Forest ormai spensierato

Il Nottingham Forest invece può affrontare questa semifinale di ritorno con meno grattacapi. Lunedì scorso i Reds hanno espugnato Stamford Bridge battendo 3-1 il Chelsea ed acuendo la crisi dei Blues. Un successo, addirittura il quinto di fila tra campionato e coppa, che profuma di salvezza: la squadra di Vitor Pereira nel momento clou ha ritrovato certezze e adesso è a +6 sulla terzultima, il West Ham. Il pericolo retrocessione sta diventando solo un brutto ricordo.

Pereira a Birmingham dovrebbe riproporre il 4-4-2 visto all’andata, con Igor Jesus che ricoprirà il ruolo della seconda punta dietro a Wood. Chi rischia di dover dare forfait, oltre agli indisponibili Ola Aina, Sangaré e Murillo, è Gibbs-White: subentrato nel finale della gara con il Chelsea, ha rimediato un taglio in seguito a uno scontro di gioco con il portiere dei Blues. Dall’altro lato, Emery dovrebbe recuperare McGinn, assente contro il Tottenham per un lieve problema muscolare, più difficile invece che torni a disposizione Onana.

Come vedere Aston Villa-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming La sfida tra Aston Villa e Nottingham Forest è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La combo “1+Gol” è quotata a 3.95 su Goldbet e Lottomatica e a 3.75 su Sportbet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico L’Aston Villa arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima frutto di un turnover massiccio, ma in Europa League la musica cambia. La squadra di Emery ha vinto le ultime nove partite europee casalinghe e vanta una tradizione interna schiacciante contro il Forest (imbattuta dal 1994). Nonostante i Reds siano in uno stato di forma strepitoso ed abbiano trovato continuità e solidità – come dimostra il 3-1 rifilato al Chelsea – il peso dell’esperienza del tecnico basco in questa competizione (22 passaggi del turno consecutivi in Europa League interrotti solamente 14 anni fa) potrebbe essere il fattore decisivo. Ci aspettiamo una reazione d’orgoglio dell’Aston Villa, anche se il passaggio del turno non è scontato. I padroni di casa dovranno spingere fin dal primo minuto e, considerando che segnano al Villa Park da 31 delle ultime 32 gare europee, la vittoria interna sembra l’esito più probabile per trascinare la sfida almeno ai supplementari. Stavolta andranno entrambe verosimilmente a segno: gli ospiti, infatti, hanno le armi per colpire in contropiede. Le probabili formazioni di Aston Villa-Nottingham Forest ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins.

NOTTINGHAM FOREST (4-4-1-1): Ortega; Abbott, Milenković, Morato, Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus; Wood. POSSIBILE RISULTATO: 2-1