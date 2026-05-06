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Pronostico Strasburgo-Rayo Vallecano: addio sogni di gloria

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Strasburgo-Rayo Vallecano è la semifinale di ritorno di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico

Non c’è solamente l’uno a zero della gara d’andata con il quale il Rayo Vallecano si presenta a questo match. Ma c’è soprattutto il momento peggiore di tutta la stagione per lo Strasburgo. Una squadre che nelle ultime cinque partite ha perso quattro volte e che non riesce in nessun modo a reagire.

Pronostico Strasburgo-Rayo Vallecano
Pronostico Strasburgo-Rayo Vallecano: addio sogni di gloria (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Zero tiri in porta una settimana fa in Spagna contro gli 8 del Rayo. Cinque tiri totali contro i 24 degli spagnoli. Anche i numeri certificano un dominio netto della squadra che giovedì sera giocherà in trasferta e che paga soprattutto il fatto di non essere riuscita a sfruttare le molteplici occasioni create nel corso del match. Una situazione a tratti imbarazzante, se ci fate passare il termine, perché ad un certo punto lo sconforto si è impadronito degli spagnoli che non sono riusciti in nessun modo a chiudere la questione.

Sì, è vero che con questo risultato il passaggio del turno rimane aperto, ma crediamo che la superiorità vista in Spagna la scorsa settimana sia stata così netta che lo Strasburgo non possa riuscire a ribaltare il tutto in così poco tempo. Anche perché in tutto questo il Rayo sta bene e vuole arrivare in fondo. E crediamo ci riuscirà. 

Come vedere Strasburgo-Rayo Vallecano in diretta tv e in streaming

La sfida Strasburgo-Rayo Vallecano è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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La vittoria del Rayo è quotata 3.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica. 

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Il pronostico

Il Rayo Vallecano conquisterà anche la semifinale di ritorno dopo l’uno a zero della scorsa settimana. Una sfida che porterà gli spagnoli in finale di Conference. Il dominio e la supremazia sono stati netti.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Rayo Vallecano

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Outtara, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; Oyedele, El Mourabet; Moreira, Godo, Yassine; Enciso.
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Cardenas; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Diaz, Ciss; Akhomasch, Palazon, Pacha; de Frutos.

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