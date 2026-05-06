Home » CALCIO » Pronostici Bayern-Psg: la doppia ammoniti a quota 15

Pronostici Bayern-Psg: la doppia ammoniti a quota 15

di

Bayern Monaco-Psg, le scelte in ottica player building sui due possibili ammoniti dell’incontro: ecco tutte le dritte

Se il buongiorno si vede dal mattino, definire scoppiettante la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Psg sarebbe solo un eufemismo. Le premesse per assistere ad un altro match spettacolare caratterizzato da rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra ci sono tutti, il che potrebbe aprire le porte a non pochi provvedimenti disciplinari.

Jonathan Tah va a contrasto
Pronostici Bayern-Psg: la doppia ammoniti a quota 15 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Costantemente in difficoltà per i dribbling di Olise, autentico fattore nell’uno contro uno, Nuno Mendes è uno dei candidati più autorevoli a finire sul taccuino dell’arbitro Pinheiro. Molto più bravo ad attaccare che a difendere, l’esterno di Luis Enrique dovrebbe patire e non poco la velocità dell’ala del Bayern, in grado di puntarlo con una certa regolarità.

Con i bavaresi che proveranno a fare la partita tenendo il proprio baricentro molto alto, Jonathan Tah sarà chiamato a scelte oculate in merito alle marcature preventive. Isolato nell’uno contro uno, il difensore di Kompany, partito dalla panchina nell’uno contro uno, dovrà fare i conti con un mismatch interessante in termini di velocità con Dembelé.

Se a ciò si aggiungono gli otto cartellini gialli che si è visto rifilare dall’inizio della stagione, la candidatura di Tah come papabile ammonito plus non è affatto da trascurare.

Tah e Nuno Mendes ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 15,21 su Goldbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Roma-Fiorentina

Pronostico Roma-Fiorentina: l’occasione è troppo ghiotta

Pronostico Cremonese-Lazio

Pronostico Cremonese-Lazio: non vogliono mai perdere

Chivu

Pronostico Inter-Parma: una combo da provare nella notte della festa