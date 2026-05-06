Pronostici Bayern-Psg: la doppia ammoniti a quota 15

Bayern Monaco-Psg, le scelte in ottica player building sui due possibili ammoniti dell’incontro: ecco tutte le dritte
Se il buongiorno si vede dal mattino, definire scoppiettante la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Psg sarebbe solo un eufemismo. Le premesse per assistere ad un altro match spettacolare caratterizzato da rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra ci sono tutti, il che potrebbe aprire le porte a non pochi provvedimenti disciplinari.
Costantemente in difficoltà per i dribbling di Olise, autentico fattore nell’uno contro uno, Nuno Mendes è uno dei candidati più autorevoli a finire sul taccuino dell’arbitro Pinheiro. Molto più bravo ad attaccare che a difendere, l’esterno di Luis Enrique dovrebbe patire e non poco la velocità dell’ala del Bayern, in grado di puntarlo con una certa regolarità.
Con i bavaresi che proveranno a fare la partita tenendo il proprio baricentro molto alto, Jonathan Tah sarà chiamato a scelte oculate in merito alle marcature preventive. Isolato nell’uno contro uno, il difensore di Kompany, partito dalla panchina nell’uno contro uno, dovrà fare i conti con un mismatch interessante in termini di velocità con Dembelé.
Se a ciò si aggiungono gli otto cartellini gialli che si è visto rifilare dall’inizio della stagione, la candidatura di Tah come papabile ammonito plus non è affatto da trascurare.
Tah e Nuno Mendes ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 15,21 su Goldbet.
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