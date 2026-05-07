Pronostici Friburgo-Braga: marcatore e tiri in porta

Pronostici Friburgo-Braga, castigati nella gara d’andata da un gol di Dorgeles in pieno recupero i tedeschi sono chiamati alla rimonta per centrare la loro prima finale europea.

In Germania si ricomincia dal 2-1 dell’andata in favore del Braga, una gara decisa soltanto al 92′ dalla rete di Dorgeles che ha gelato il Friburgo dopo il botta e risposta iniziale tra Tiknaz e Grifo.

Il portiere dei tedeschi Atubolu a fine gara ha ammesso che la stanchezza nel finale è stata fatale, ma la squadra di Julian Schuster confida nella sua incredibile forza casalinga. Nelle ultime 10 uscite europee davanti al proprio pubblico, il Friburgo ha ottenuto altrettante vittorie, segnando 28 gol e incassandone appena quattro. Un rendimento che incentiva a credere nella possibile rimonta.

Un fortino quasi inespugnabile che però dovrà fare i conti con un Braga in missione storica. I portoghesi sognano la loro seconda finale di Europa League dopo quella del 2011. Per riuscirci si affidano all’esperienza europea di Carlos Vicens (ex assistente di Pep Guardiola) e di João Moutinho.

Nonostante l’assenza pesante del capitano Horta, infortunatosi all’andata, il Braga vanta una striscia di 8 successi consecutivi nei doppi confronti europei e una profondità di rosa che Pau Victor ha definito il vero “segreto” del gruppo. Per il Friburgo, reduce da un pareggio e tre sconfitte (a secco di vittorie da metà aprile), è il momento della verità. Servirà una prestazione perfetta per ribaltare l’inerzia contro un avversario che sa come gestire la pressione e trovare l’uomo libero sotto il pressing alto.

Grifo è l’anima del Friburgo

Per rimontare, Schuster si affida a uno dei protagonisti dell’andata. Vincenzo Grifo, e chi se no? È l’anima, il cuore nonché il rigorista del Friburgo. L’italo-tedesco ha già dimostrato di essere l’unico capace di scuotere emotivamente i suoi, firmando il gol del momentaneo pareggio e risultando il più pericoloso con 4 conclusioni totali.

In una serata dove i tedeschi dovranno necessariamente segnare per ribaltare lo svantaggio, Grigo si caricherà ancora una volta la squadra sulle proprie spalle. La sua precisione sui calci piazzati e la capacità di inserimento lo rendono il candidato numero uno a trovare la via della rete.

Dall’altro lato, Vicens punta forte sulla voglia di riscatto di Rodrigo Zalazar. L’uruguagio ha un conto in sospeso con la fortuna dopo il rigore fallito una settimana fa. Con ben 16 gol all’attivo nell’attuale Liga Portugal, è un centrocampista con il vizio del gol e una facilità di calcio impressionante. Nonostante l’errore dagli undici metri, a Braga ha comunque centrato lo specchio della porta una volta. Ci aspettiamo che impegni Atubolu almeno in un’occasione.

Per quanto riguarda la scomessa sui tiri totali (almeno due), il nostro consiglio ricade su Joel Manzambi del Friburgo. Nonostante agisca in mediana, il centrocampista svizzero tra i suoi compagni è quello che tenta più spesso la conclusione in questa Europa League, con una media di 2.1 tiri a partita. All’andata ha confermato il trend con tre tiri complessivi. E in una gara di ritorno che vedrà i tedeschi proiettati in avanti per 90 minuti, i suoi inserimenti e i tentativi dalla distanza saranno una costante. Due conclusioni totali sono ampiamente alla sua portata.

Chiudiamo con l’uomo cha ha deciso il primo round, Mario Dorgeles. Subentrato all’infortunato Horta, l’ivoriano ha “spaccato” il match segnando il gol vittoria e mettendo a referto 3 tiri totali in poco più di 50 minuti. Questa volta Vicens lo lancerà con ogni probabilità dal 1′. La sua velocità e la sua intraprendenza nell’uno contro uno lo porteranno sicuramente a cercare la porta almeno una volta durante l’incontro.

Quindi, ricapitolando: Grifo marcatore plus, Zalazar over 0,5 tiri in porta plus, Manzambi over 1,5 tiri totali plus e Dorgeles over 0,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 6,63 volte la posta.