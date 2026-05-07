Pronostici Crystal Palace-Shakhtar Donetsk: marcatore e tiri in porta

Pronostici Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, le Eagles sono a un passo dalla loro prima finale europea. Grazie al 3-1 ottenuto all’andata in Polonia, Lipsia è vicinissima.

A Selhurst Park il Crystal Palace si prepara a vivere una notte storica, con un piede già piantato nella finale di Lipsia. Il 3-1 rifilato allo Shakhtar Donetsk nel match d’andata sul neutro di Cracovia rappresenta un vantaggio pesantissimo, ma il tecnico Oliver Glasner sa bene che non può abbassare la guardia.

La gara d’andata è stata un capolavoro di cinismo tattico. Nonostante un possesso ridotto al 29%, le Eagles sono state devastanti in transizione, punendo ogni minima sbavatura degli ucraini. Tutto è iniziato dopo appena 21 secondi con il gol lampo del senegalese Sarr (il più veloce di sempre nella storia della competizione), che ha tracciato la strada per le successive reti di Kamada e Strand Larsen. Per lo Shakhtar di Arda Turan, la delusione per gli errori difensivi è mitigata dalla consapevolezza di aver espresso un calcio di qualità, dominando il gioco e creando numerose occasioni.

L’ex leggenda turca in una delle ultime interviste ha evocato lo spirito dell’Atletico Madrid, assicurando che la parola “arrendersi” non fa parte del suo DNA. Tuttavia, i numeri sono impietosi: gli ucraini non hanno mai vinto in 10 trasferte inglesi, pur vantando un ottimo ruolino esterno in questa Conference League (4 vittorie e un pari) e segnando sempre almeno due gol lontano da casa. Il Palace, dal canto suo, non perde tra le mura amiche da 7 partite e punta sulla sua incredibile prolificità (23 gol totali nel torneo) per chiudere definitivamente i conti e regalarsi la prima finale europea della propria storia, partendo come grande favorito nel possibile incrocio contro Strasburgo o Rayo Vallecano.

Mateta, stavolta non solo assist

Se all’andata Sarr ha rubato la scena con il suo gol record, Jean-Philippe Mateta è stato il motore silenzioso dell’attacco di Glasner. Il centravanti francese ha lavorato magistralmente per la squadra, fornendo un assist e impegnando la difesa ucraina con due conclusioni.

La sua gestione nell’ultimo turno di campionato, dove è rimasto in panchina per oltre un’ora, è il segnale inequivocabile che il tecnico punta tutto sulla sua freschezza fisica per il ritorno. Mateta ha la fisicità necessaria per dominare l’area di rigore dello Shakhtar e trovare quel gol che gli è sfuggito in Polonia. Turan, invece, si affida alle veloci e talentuose ali brasiliane per creare problemi alla retroguardia rossazzurra. All’andata Alisson ci ha provato due volte senza però inquadrare lo specchio, ma con il Palace che potrebbe lasciare qualche spazio in più per gestire il vantaggio, la sua qualità tecnica lo porterà certamente a testare i riflessi di Henderson almeno in un’occasione. Almeno due tiri totali per il connazionale Eguinaldo, che agirà a sinistra nel tridente d’attacco.

L’ex Vasco da Gama è stato il giocatore più intraprendente degli ucraini nel primo round, mettendo a referto ben 5 conclusioni complessive. La sua mobilità sul fronte offensivo e la capacità di calciare con entrambi i piedi lo rendono un pericolo costante.

No, non ci dimentichiamo dell’uomo copertina di questa Conference per il Palace. Capocannoniere del torneo con 8 reti, Ismaila Sarr vive per queste notti europee.

La sua velocità in contropiede è letale e, con lo Shakhtar sbilanciato in avanti a caccia di gol, Sarr avrà praterie a disposizione. Puntare su almeno tre conclusioni totali è una scelta ambiziosa ma giustificata dalla sua centralità nel gioco offensivo delle Eagles.

Quindi, ricapitolando: Mateta marcatore plus, Alisson over 0,5 tiri in porta plus, Sarr over 2,5 tiri totali plus e Eguinaldo over 1,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 6,73 volte la posta.