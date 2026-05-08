Pronostico Elche-Alavés: mettono il punto esclamativo

Elche-Alaves è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sono due i punti di differenza in classifica tra queste due squadre ma fanno tutta la differenza di questo mondo. Infatti, l’Elche, con 38, è 14esima e quindi fuori dalla zona retrocessione, l’Alaves, con 36, sarebbe retrocesso al momento. Ma tutto può succedere.

Certo, per l’Elche è sicuramente l’occasione della vita. Perché di fatto, allungando a cinque punti sulla zona rossa, a tre giornate dal termine, avrebbe quasi la certezza che il prossimo anno sarà di nuovo nel massimo campionato spagnolo. E senza dubbio questa non può essere una cosa da sottovalutare. I padroni di casa partono favoriti anche per quello che è il cammino interno fatto in questa stagione, o per meglio dire proprio negli ultimi mesi. Parliamo infatti di una squadra che ha messo in fila la bellezza di cinque risultati utili, dei quali gli ultimi tre vittorie. Insomma, in casa ha costruito la propria salvezza. E non vediamo come l’Alaves, nonostante abbia letteralmente l’acqua alla gola, possa riuscire a fare punti.

Come vedere Elche-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Alaves, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Elche è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Vista l’altissima posta in palio non ci aspettiamo chissà quale spettacolo. Ma ci aspettiamo, però, una vittoria dei padroni di casa dentro un match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Elche-Alaves

ELCHE (3-4-1-2): Dituro; Sangare, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Febas, Villar, Pedrosa; Neto; Rodriguez, Andre Silva.

ALAVES (5-3-2): Sivera; Perez, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Ibanez, Blanco, Suarez; Martinez, Diabate.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0