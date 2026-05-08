I pronostici di venerdì 8 maggio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League e Liga

I pronostici di venerdì 8 maggio, ci sono gli anticipi di Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga più l’ultima giornata di Serie B
Novanta minuti per scrivere un’intera stagione. La Serie B si prepara a vivere un venerdì di autentica passione con una 38ª giornata che promette emozioni forti su ogni campo. A eccezione del Venezia, già promosso in Serie A, e di poche altre squadre ormai sicure del proprio destino, tutto è ancora incredibilmente aperto sia nella corsa promozione che nella lotta salvezza. Sono addirittura 14 le squadre che non conoscono ancora il proprio futuro. Il Palermo è già certo del quarto posto, mentre Catanzaro, Modena e Juve Stabia hanno blindato rispettivamente quinta, sesta e settima posizione. Il Padova, invece, ha conquistato la salvezza matematica ma non può più raggiungere l’ottavo posto playoff. Per il resto regna il caos più totale.
L’unica certezza in vetta è il ritorno del Venezia in Serie A. Per il secondo posto disponibile sarà invece battaglia fino all’ultimo secondo tra Frosinone e Monza. I ciociari sono padroni del proprio destino: basta un punto contro il Mantova per festeggiare la promozione diretta. Il Monza, invece, non ha alternative: deve battere l’Empoli e sperare contemporaneamente in una sconfitta del Frosinone.
Resta però ancora apertissima la corsa all’ultimo slot disponibile per i playoff. Cinque squadre si contendono l’ottava piazza: Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria. Un intreccio che potrebbe essere deciso anche dalla classifica avulsa. Se davanti regna l’incertezza, dietro la situazione è ancora più intricata. Nessuna squadra è ancora matematicamente retrocessa o salva. Esiste persino la possibilità che non si disputino i playout: questo scenario si concretizzerebbe in caso di sconfitta del Bari e contemporanee vittorie di Virtus Entella, Sudtirol ed Empoli.
Pescara e Spezia si giocano tutto nello scontro diretto. Per raggiungere i playout devono vincere e sperare contemporaneamente nella sconfitta del Bari. In caso di pareggio sarebbero entrambe retrocesse. Discorso ancora più complicato per la Reggiana: gli emiliani devono battere la Sampdoria e sperare in una combinazione precisa composta da sconfitta del Bari, vittoria dello Spezia a Pescara e mancato successo di almeno una tra Empoli, Sudtirol e Virtus Entella.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Frosinone-Mantova, Serie B, ore 20:30
Vincenti
- SUDTIROL (in Sudtirol-Juve Stabia, Serie B, ore 20:30)
- CESENA (in Cesena-Padova, Serie B, ore 20:30)
- VIRTUS ENTELLA (in Virtus Entella-Carrarese, Serie B, ore 20:30)
- LENS (in Lens-Nantes, Ligue 1, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Lens-Nantes, Ligue 1, ore 21:00
- Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 20:30
- Venezia-Palermo, Serie B, ore 20:30
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Catanzaro-Bari, Serie B, ore 20:30
- Pescara-Spezia, Serie B, ore 20:30
- Torino-Sassuolo, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 14.17 GOLDBET ; 16.28 SPORTBET; 14.17 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Avellino-Modena, Serie B, ore 20:30
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