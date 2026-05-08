Pronostico Levante-Osasuna: le speranze rimangono vive

Levante-Osasuna è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico
Con i cinque risultati utili di fila che il Levante ha piazzato in casa, questa squadra ha riacceso le proprie possibilità di salvezza. Continuando, almeno per questo weekend, con un’altra vittoria, le percentuali salirebbero e anche di molto.
E diciamo che l’impegno non è proprio impossibile per un semplice motivo: l’Osasuna, con i suoi 42 punti in classifica, non è salvo in maniera aritmetica ma visto che parliamo di una squadra che è al decimo posto non ha proprio nessuna possibilità di essere risucchiata nelle zone complicate. Agli ospiti basta forse un punto, o nemmeno quello, da qui alla fine dell’anno, per festeggiare la salvezza. Una vittoria al Levante, invece, permetterebbe appunto alla squadra padrona di casa di mettersi di nuovo in corsa per tutto. E allora ecco che c’è la possibilità di prendersi il sesto risultato utile di fila davanti al pubblico amico. Le motivazioni in questo caso faranno sicuramente la differenza.
Come vedere Levante-Osasuna in diretta tv e streaming
La sfida Levante-Osasuna, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il Levante può rilanciarsi in maniera definitiva in questa corsa salvezza con una vittoria contro l’Osasuna che ormai da chiedere ha davvero poco. Le motivazioni dei padroni di casa sono importanti e il cammino interno ci fa capire che il Levante ci crede eccome. Gara da uno.
Le probabili formazioni di Levante-Osasuna
LEVANTE (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Varela; Raghouber; Losada, Martinez, Olasgasti, Romero; Espi.
OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Torro, Moncayola; Raul Garcia, Gomez, Moro; Budimir.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0
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