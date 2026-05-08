Pronostico Levante-Osasuna: le speranze rimangono vive

Levante-Osasuna è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Con i cinque risultati utili di fila che il Levante ha piazzato in casa, questa squadra ha riacceso le proprie possibilità di salvezza. Continuando, almeno per questo weekend, con un’altra vittoria, le percentuali salirebbero e anche di molto.

E diciamo che l’impegno non è proprio impossibile per un semplice motivo: l’Osasuna, con i suoi 42 punti in classifica, non è salvo in maniera aritmetica ma visto che parliamo di una squadra che è al decimo posto non ha proprio nessuna possibilità di essere risucchiata nelle zone complicate. Agli ospiti basta forse un punto, o nemmeno quello, da qui alla fine dell’anno, per festeggiare la salvezza. Una vittoria al Levante, invece, permetterebbe appunto alla squadra padrona di casa di mettersi di nuovo in corsa per tutto. E allora ecco che c’è la possibilità di prendersi il sesto risultato utile di fila davanti al pubblico amico. Le motivazioni in questo caso faranno sicuramente la differenza.

Come vedere Levante-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Osasuna, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Levante è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.68 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Levante può rilanciarsi in maniera definitiva in questa corsa salvezza con una vittoria contro l’Osasuna che ormai da chiedere ha davvero poco. Le motivazioni dei padroni di casa sono importanti e il cammino interno ci fa capire che il Levante ci crede eccome. Gara da uno.

Le probabili formazioni di Levante-Osasuna

LEVANTE (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Varela; Raghouber; Losada, Martinez, Olasgasti, Romero; Espi.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Torro, Moncayola; Raul Garcia, Gomez, Moro; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0