Pronostico Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: arriva la blindatura

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte è una partita valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Contro un Eintracht Francoforte che cerca dei punti per il settimo posto che in questo momento sarebbe in mano al Friburgo, il Borussia Dortmund non ha nessuna intenzione di fare sconti. Anche perché c’è ancora un obiettivo da raggiungere per i padroni di casa che si vogliono congedare, tra le altre cose, pure con una vittoria dal pubblico amico.
C’è da mettere il lucchetto al secondo posto che, a due giornate dal termine, non è ancora sicuro con la matematica ma è quasi certo. I cinque punti di vantaggio sul Lipsia terzo sono una sicurezza, ma per i motivi che vi abbiamo detto in precedenza, i gialloneri non hanno intenzione di abbassare la guardia. Alcune sconfitte nelle ultime giornate – tre nelle ultime cinque – hanno un poco macchiato la stagione che come al solito, e non potrebbe essere altrimenti, è stata dominata dal Bayern Monaco. Quindi meglio evitare altre situazioni spiacevoli.
Ovvio che gli ospiti in generale abbiano delle motivazioni più alte. Ma non è questo che in questo specifico caso farà la differenza. La differenza la faranno le qualità tecniche, che sono evidentemente differenti e come detto la voglia dei padroni di casa di chiudere in bellezza.
Come vedere Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming
La sfida Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.50 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
In una gara da almeno un gol per squadra e anche, di conseguenza, da almeno tre reti complessive, la vittoria del Borussia Dortmund permetterà alla squadra di casa di festeggiare con una giornata di anticipo il secondo posto in classifica. Una sfida che non è in discussione.
Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy.
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-3): Zetterer; Amenda, Koch, Theate, Brown; Uzun, Larsson, Hojlund; Doan, Burkardt, Bahoya.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus