Pronostico Barcellona-Real Madrid: la Liga in faccia

Barcellona-Real Madrid è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Il momento della verità. Con lo scudetto in faccia. Al Barcellona basterebbe anche un pareggio contro il Real Madrid per vincere la Liga con tre giornate d’anticipo. Diciamo che ormai i conti sono fatti con gli undici punti di vantaggio che Flick ha su Arbeloa. Ma vuoi mettere vincere il titolo davanti ai rivali storici?

Ha meritato di vincere la Liga la squadra catalana. Ha avuto un rendimento migliore e, nel momento più importante della stagione, ha messo in fila una serie di vittorie incredibili sfruttando poi le vicissitudini interne del Real Madrid. Che ha avuto prima problemi con Xabi Alonso e poi pure con Arbeloa, che non rimarrà in panchina. Inoltre c’è sempre il dubbio Mbappe per questa sfida: il francese non sa ancora se sarà a disposizione. Dall’altro lato mancherà Yamal, che ha chiuso in anticipo la propria annata, ma questo non è un alibi per nessuna delle due.

Il Real ha un solo obiettivo, quello di far slittare la festa catalana. Il Barcellona vuole chiudere i conti nel Clasico e siccome il cammino interno di questa squadra è stato pauroso – mai una sconfitta – allora tutte le indicazioni ci portano a dire che domenica sera sarà festa. Non possiamo non dire questo pure perché il Camp Nou, che spingerà davvero, si sta preparando appunto per tale motivo.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Real Madrid, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Gara da almeno un gol per squadra e da almeno tre reti complessive. E la vittoria del Barcellona non è in discussione per quello che è stato il cammino interno di questa squadra e per quello che è il momento in generale di avvicinamento di queste due formazioni. Una partita che regalerà la Liga alla truppa di Flick.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Garcia, Cubarsì, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermin; Lewandowski.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Bellingham, Camavinga; Diaz, G Garcia, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1