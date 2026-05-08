Pronostici Bundesliga 9 maggio ore 15:30: quel dato che fa ben sperare le Aspirine

Bundesliga, si infiamma la volata per gli ultimi due posti Champions a due turni dalla fine. Quello tra Stoccarda e Leverkusen è un vero e proprio spareggio.

Il penultimo atto della Bundesliga 2025-26 promette scintille, con una volata Champions che coinvolge quattro squadre per soli due posti (Lipsia, Leverkusen, Stoccarda e Hoffenheim). Mentre il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund osservano dall’alto del loro pass già staccato, nelle sfide delle 15:30 ci si gioca il futuro europeo e la sopravvivenza.

La sfida copertina è senza dubbio Stoccarda-Bayer Leverkusen. Le Aspirine sono on fire dopo il 4-1 rifilato sabato scorso al Lipsia (tris di uno scatenato Schick) ed occupano il quarto posto a quota 58 punti, gli stessi dello Stoccarda e dell’Hoffenheim. Se il Leverkusen vola, lo Stoccarda sembra aver perso smalto: non vince in campionato da un mese e, come se non bastasse, la MHP Arena sembra essere diventata terra di conquista per il Werkself, imbattuto in questo stadio da ben tredici trasferte (l’ultimo successo casalingo svevo risale al 2010). All’andata finì 4-1 per lo Stoccarda, ma l’inerzia ora è tutta per gli ospiti. Evitando di sbilanciarsi circa il segno fisso, consigliamo la combo Gol+Over 2.5. Si sfidano due squadre che giocano a viso aperto e che non possono accontentarsi del pareggio: lo spettacolo, insomma, è garantito.

Discorso diverso per il Lipsia. I Roten Bullen, terzi a quota 62, hanno il match-point qualificazione tra le mani. Con una vittoria sul St. Pauli sarebbero matematicamente certi del terzo posto. Gli ospiti sono in caduta libera: non vincono da febbraio, hanno la striscia negativa più lunga del torneo (8 gare) e sono scivolati in zona retrocessione diretta. Secondo noi la squadra di Ole Werner, dopo la netta sconfitta di Leverkusen, cercherà di chiudere la pratica Champions davanti ai propri tifosi contro una formazione che, fuori casa, nonostante il blocco basso, fatica tremendamente a contenere le big.

Le previsioni sulle altre partite

L’Hoffenheim di Christian Ilzer osserva con estremo interesse lo scontro diretto tra Stoccarda e Leverkusen. Imbattuti da 4 giornate e ancora col dente avvelenato per il pari subito al 95′ nell’ultimo turno con lo Stoccarda (3-3), i biancoazzurri ospitano un Werder Brema quasi salvo ma allergico alle trasferte. I biancoverdi hanno ottenuto solamente 13 punti fuori casa – peggior dato dal 2008 – e oltretutto potrebbero ritrovarsi già salvi prima del fischio finale se i risultati degli altri campi fossero favorevoli (salvezza aritmetica in caso di mancate vittorie di St. Pauli e Wolfsburg, a prescindere dall’esito del match di Sinsheim).

La nostra scelta ricade dunque sulla combo 1+Over 2.5: l’Hoffenheim ha una motivazione feroce e la qualità offensiva per travolgere un Werder che in trasferta concede troppo.

Chiudiamo con Augsburg-Borussia Mönchengladbach, una sfida tra squadre che navigano in acque tranquille. I bavaresi coltivano ancora una flebile speranza per il settimo posto (Conference League) e sono imbattuti da 5 turni. Il ‘Gladbach, invece, è un fantasma lontano dal Borussia-Park: non vince fuori casa da 10 partite. Se all’andata finì con un netto 4-0 per i Fohlen, il ritorno in Baviera si preannuncia più equilibrato. L’Augsburg vorrà onorare l’ultima passerella interna contro un ‘Gladbach che, pur non vincendo, spesso riesce a trovare la via del gol grazie ai singoli.

Bundesliga: possibili vincenti

Augsburg o pareggio (in Augsburg-Borussia Monchengladbach)

Lipsia (in Lipsia-St. Pauli)

Hoffenheim (in Hoffenheim-Werder Brema)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Stoccarda-Bayer Leverkusen

Lipsia-St. Pauli

Hoffenheim-Werder Brema

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Stoccarda-Bayer Leverkusen

Augsburg-Borussia Monchengladbach

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet. La combo “Gol+Over 2.5” in Stoccarda-Bayer Leverkusen è quotata invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet.

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