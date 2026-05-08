Pronostico Siviglia-Espanyol, sorpasso possibile: il digiuno continua

Siviglia-Espanyol è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nell’ultimo turno di campionato un gol di Alexis Sanchez ha permesso al Siviglia di battere la Real Sociedad al “Sanchez Pizjuan” e di prendere un’importantissima boccata d’aria. Gli andalusi, infatti, sono in piena lotta per non retrocedere in Segunda Division: il successo di misura contro i baschi è stato fondamentale per abbandonare momentaneamente la zona rossa e scavalcare l’Alavés. Se la Liga terminasse oggi gli uomini di Luis Garcia sarebbero salvi: il problema è che restano ancora 4 gare da disputare ed il margine sulla terzultima è ridottissimo, di un solo punto.

Vincere però aiuta a vincere ed il Siviglia, in questo turno, ha un’altra grande opportunità di portare a casa un altro piccolo pezzo di salvezza, potendo giocare nuovamente tra le mura amiche, di fronte a un tifo pronto a spingere i biancorossi verso l’obiettivo della permanenza in massina serie. Gudelj e compagni sono attesi da uno scontro diretto, contro un Espanyol che non vince addirittura da dicembre (zero vittorie nel 2026) e che ha gettato alle ortiche una buona prima parte di stagione che aveva fatto ipotizzare una salvezza tranquilla. Il club di Barcellona ha soltanto due punti in più del Siviglia e rischia di essere sorpassato in caso di KO. Che sarebbe il quarto nelle ultime cinque giornate: i Pericos sono reduci dalla sconfitta interna con il Real Madrid (0-2), in cui sono rimasti a secco di gol per la terza gara di fila. Una scarsa prolificità che si sta rivelando oltremodo dannosa.

Come vedere Siviglia-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida tra Siviglia ed Espanyol, valida per la trentacinquesima giornata della Liga, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

L’inerzia psicologica pende tutta dalla parte del Siviglia. Gli andalusi hanno ritrovato il feeling con la vittoria proprio nel momento del bisogno, mentre l’Espanyol sembra essere entrato in un tunnel senza fine. Zero vittorie nel nuovo anno e un digiuno di reti che dura da tre partite. Nonostante i catalani abbiano un discreto rendimento esterno (17 punti in 17 gare), il fattore Sanchez-Pizjuan e il tabù storico – l’Espanyol non vince in questo stadio dal 2011 – pesano come macigni. Puntiamo sulla voglia di rivalsa dei padroni di casa e sulla spinta del tifo biancorosso. I Pericos sono fragili in questo momento ed i loro problemi offensivi potrebbero spianare la strada a un Siviglia che, invece, ha ritrovato fiducia nei propri leader. La vittoria interna è abbastanza plausibile.

Le probabili formazioni di Siviglia-Espanyol

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Gudelj; Vargas, Sow, Ejuke; Maupay.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Exposito; Ruben Sanchez, Terrats, Roca; Kike Garcia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0