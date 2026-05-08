Pronostico Manchester City-Brentford: la differenza reti diventa cruciale

Manchester City-Brentford è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City sprecato un’occasione enorme nell’ultimo turno di campionato. Il pareggio, peraltro raggiunto in extremis grazie a un gol di Doku, in casa dell’Everton (3-3) rischia di aver “consegnato” il titolo all’Arsenal, tornato davanti in classifica. Pep Guardiola adesso non è padrone del proprio destino: deve vincere tutte e quattro le gare rimaste – compreso il recupero con il Crystal Palace – e sperare in un passo falso dei Gunners, che in classifica sono a +5 ma con una partita in più rispetto ai Cityzens.

I grossolani errori difensivi commessi nella notte di Liverpool potrebbero aver mandato in fumo le speranze di Haaland e compagni e vanificato la loro strepitosa rimonta sui londinesi. Il City ora non può sbagliare, come dicevamo: sarà importante anche segnare quanti più gol possibili in ottica differenza reti, determinante in caso di arrivo a pari punti con l’Arsenal (attualmente i Gunners sono a +4). Il Brentford, però, non è quel tipo di cliente così accomodante: le Bees sono una delle rivelazioni di questa Premier League e le probabilità che vadano in Europa – il campionato inglese grazie al ranking potrebbe qualificare molte squadre nelle coppe europee – sono alte.

Il Brentford fatica in trasferta

I londinesi attualmente sono settimi, a -1 dal Bournemouth sesto, ma tallonati da Brighton, Chelsea, Everton e Fulham, tutte ancora in corsa. Sabato scorso sono tornati a vincere interrompendo un digiuno di successi che durava da febbraio (cinque pareggi e una sconfitta da allora). Gli uomini di Keith Andrews si sono aggiudicati il derby con il West Ham con un 3-0 che rischia di condannare gli Hammers alla retrocessione.

Il Brentford ha perso nove volte su 17 partite giocate in trasferta in campionato: solo Fulham, Wolverhampton e Burnley ne hanno incassate di più. Questo sarà peraltro il terzo confronto stagionale con i Cityzens che hanno prevalso 0-1 all’andata e 2-0 a dicembre in League Cup.

Come vedere Manchester City-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Brentford è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La missione del City è chiara: vincere e segnare tanto. La necessità di accorciare il gap nella differenza reti (+4 a favore dell’Arsenal) spingerà Guardiola a chiedere ai suoi un approccio ultra-offensivo fin dai primi minuti. Sebbene il Brentford sia una squadra organizzata e pericolosa nei finali di gara (ben 18 gol segnati negli ultimi 15 minuti), la difesa di Andrews soffre terribilmente lontano da casa, come dimostrano le 9 sconfitte esterne stagionali. Considerando che le Bees non verranno a Manchester solo per difendersi, a caccia di punti europei, ci aspettiamo una gara ricca di occasioni. Il City deve spingere sull’acceleratore e questo aprirà spazi per un match da almeno tre gol complessivi.

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Le probabili formazioni di Manchester City-Brentford

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1