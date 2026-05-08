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Pronostico Lazio-Inter: all’Olimpico le prove generali della finale

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Lazio-Inter è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un antipasto della finale di Coppa Italia, che andrà in scena sempre nello stesso stadio mercoledì prossimo. Lazio e Inter faranno le prove generali della sfida, ben più importante, che assegnerà il terzo e ultimo trofeo stagionale.

I giocatori dell'Inter festeggiano lo scudetto
Pronostico Lazio-Inter: all’Olimpico le prove generali della finale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Questo match di campionato, al contrario, non ha granché da dire né da proporre: i nerazzurri sono diventati matematicamente campioni d’Italia domenica scorsa battendo il Parma 2-0 a San Siro e vengono da giorni di festa sfrenata per il ventunesimo scudetto; i biancocelesti invece sono ottavi in classifica e non hanno più alcuna possibilità di chiudere tra le prime sei. In ogni caso la squadra di Maurizio Sarri può ancora sognare la qualificazione a una delle due competizioni europee minori. Sarà Europa League se dovesse vincere la Coppa Italia, solo Conference se riuscisse a scavalcare l’Atalanta – orobici in questo momento a +4 – e chiudere al settimo posto.

Due strade indubbiamente tortuose e complicate da percorrere, anche se la Lazio ha ritrovato certezze in questo finale di stagione. Dalla sconfitta con il Torino dello scorso 1 marzo, i capitolini hanno perso solo una volta in 10 partite tra campionato e coppa. E lunedì è arrivato il secondo successo di fila in trasferta, con Isaksen e Noslin che hanno ribaltato la Cremonese (1-2). Extra-time nuovamente nuovo decisivo dopo il pareggio raggiunto in extremis con l’Udinese nel match precedente (3-3). Sarri dovrà comunque sistemare qualcosa in difesa: nelle sei partite giocate da aprile a oggi la sua Lazio ha tenuto la porta inviolata a malapena in una occasione e contro l’attacco atomico dell’Inter (ben 82 gol in 35 giornate di Serie A) ogni minimo errore potrebbe rivelarsi fatale.

Dia e Noslin
Pronostico Lazio-Inter: all’Olimpico le prove generali della finale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Cristian Chivu invece è già con la testa alla finale, che potrebbe regalargli uno storico double alla prima esperienza sulla panchina del club meneghino. Proprio per questo motivo il tecnico rumeno schiererà una formazione sperimentale, allo scopo di far riposare tutti i titolari: turnover spinto con i vari Martinez, Diouf, Sucic, de Vrij e Carlos Augusto dal 1′. In attacco invece Lautaro, che deve accumulare minuti nelle gambe essendo tornato da poco dall’infortunio, verrà affiancato da Bonny. Anche Sarri cambierà tanto: Gila sta meglio ma potrebbe essere preservato per mercoledì. Cancellieri ritorna dalla squalifica, in mezzo è ballottaggio Rovella-Patric.

Come vedere Lazio-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Nonostante l’Inter sia una macchina da gol impressionante (82 reti stagionali), il clima di festa post-scudetto ed il massiccio turnover di Chivu potrebbero livellare i valori in campo.

La Lazio ha dimostrato carattere nelle ultime uscite, trovando gol pesanti nei minuti finali, ma soffre di una strana “allergia” casalinga. I 21 gol incassati all’Olimpico (contro i soli 13 in trasferta) sono un dato che non può lasciare tranquillo Sarri. L’Inter va a segno da 13 scontri diretti consecutivi contro i biancocelesti. E, anche con le seconde linee, punterà a mantenere alta la tensione in vista di mercoledì. La Lazio in ogni caso ha più bisogno di punti per il morale e per la classifica, mentre l’Inter sperimentale potrebbe concedere qualcosa dietro. Lautaro, a caccia della forma migliore, e la verve di Noslin e Isaksen promettono una gara dove entrambe le squadre troveranno verosimilmente la via della rete. Un pareggio con gol sarebbe il finale più logico per non farsi troppo male prima della vera battaglia.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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