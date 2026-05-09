Pronostico Real Sociedad-Real Betis: niente tatticismi, si stappa lo champagne

Real Sociedad-Real Betis, i pronostici sulla sfida in programma all’Estadio Municipa de Anoeta
Smaltita la sbornia per l’inattesa vittoria della Coppa del Rey, la Real Sociedad è chiamata a risollevare la china per lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo non proprio esaltante della stagione. Dopo aver battuto l’Atletico Madrid ai rigori, infatti, gli uomini di Matarazzo hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare ufficiali disputate in Liga.
Un calo fisiologico, sotto molti aspetti, visto che Oyarzabal e compagni hanno già strappato il pass per la prossima edizione dell’Europa, ma al quale tutto l’ambiente vuole immediatamente reagire. L’ostacolo Real Betis, però, è probabilmente uno dei più difficili da aggirare in questo frangente dello stagione.
In attesa di capire se il quinto posto varrà o meno la qualificazione alla prossima Champions League, gli uomini di Pellegrini hanno consolidato in maniera concreta la propria posizione alle spalle dell’Atletico Madrid grazie al filotto di sette punti conquistati nelle ultime tre giornate.
Con la propria formazione tipo – Antony, Abde e Fornals agiranno alle spalle dell’unica punta Cucho Hernandez – gli andalusi fiutano il grande colpo. Del resto i padroni di casa dovranno fare a meno di Odriozola, Ruperez, Zubeldia e Guedes oltre allo squalificato Aramburu: assenze pesanti che chiameranno il tecnico della Real Sociedad a scelte più o meno obbligate.
Come vedere Real Sociedad-Real Betis in diretta tv e streaming
La sfida Maiorca-Villarreal, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.
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Le probabili formazioni di Real Sociedad-Real Betis
Real Sociedad: Remiro; Aritz Elustondo; Caleta Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel Herrera, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea; Oyarzabal.
Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Ez Abde, Fornals y Cucho Hernández.
Il pronostico
Occasioni e gol non dovrebbero mancare: del resto si affrontano due squadre che possono contare su reparti offensivi in grado di fare la differenza da un momento all’altra. Sia la Real Sociedad che il Real Betis, insomma, possono trovare con relativa tranquillità la via della rete.
PROBABILE RISULTATO: 1-1
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