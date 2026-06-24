Home » CALCIO » Pronostici Marocco-Haiti: marcatore e tiri in porta

Pronostici Marocco-Haiti: marcatore e tiri in porta

di

Pronostici Marocco-Haiti: una vittoria marocchina garantirebbe il passaggio del turno. Ecco che di dubbi non ne abbiamo nemmeno sulle scelte

Haiti ha zero punti in classifica ed è ormai eliminata. Il Marocco invece dopo aver fermato il Brasile ha battuto la Scozia, conquistando di fatto, con i quatto punti messi in cascina in questa prima parte di Mondiale, il passaggio del turno.

Pronostici Marocco-Haiti
Pronostici Marocco-Haiti: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Però arriva l’occasione pure per pensare di chiudere al primo posto. Non ci sono dubbi che la squadra africana sia favorita. E noi non abbiamo nemmeno dubbi, confermando quello che abbiamo visto nelle prime uscite, di come possa finire questa partita e di quali potrebbero essere gli uomini decisivi. Andiamo, quindi, a scoprirlo insieme.

Pronostici Marocco-Haiti: le scelte

Saibari è l’uomo del momento. Quell’attaccante che non solo è riuscito a segnare al Brasile ma che lo ha fatto anche contro la Scozia. Gli sono bastati due minuti per decidere il match. E con due reti già messe a referto, sfruttando quello che è un turno agevole, potrebbe anche pensare di avvicinarsi ai mostri sacri che adesso sono ai primi posti della classifica marcatori. Non è una cosa da escludere. In ogni caso, una rete, ci sta. Eccome se ci sta.

Pronostici Marocco-Haiti
Pronostici Marocco-Haiti: le scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Questione tiri in porta, invece: Brahim Diaz non serve solo assist (due nel torneo) ma riesce anche a centrare i pali avversari con regolarità. Il giocatore del Real Madrid, tecnicamente, è il migliore della sua nazionale. Ci aspettiamo un’altra grande prestazione. Almeno una conclusione nello specchio, infine, anche per Ounahi e per Hakimi.

Ricapitolando: Saibari marcatore plus, Brahim Diaz over 1,5 tiri in porta plus, Ounahi e Hakimi over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 13,64 volta la posta. 

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni