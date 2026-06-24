Pronostici Marocco-Haiti: marcatore e tiri in porta

Pronostici Marocco-Haiti: una vittoria marocchina garantirebbe il passaggio del turno. Ecco che di dubbi non ne abbiamo nemmeno sulle scelte
Haiti ha zero punti in classifica ed è ormai eliminata. Il Marocco invece dopo aver fermato il Brasile ha battuto la Scozia, conquistando di fatto, con i quatto punti messi in cascina in questa prima parte di Mondiale, il passaggio del turno.
Però arriva l’occasione pure per pensare di chiudere al primo posto. Non ci sono dubbi che la squadra africana sia favorita. E noi non abbiamo nemmeno dubbi, confermando quello che abbiamo visto nelle prime uscite, di come possa finire questa partita e di quali potrebbero essere gli uomini decisivi. Andiamo, quindi, a scoprirlo insieme.
Pronostici Marocco-Haiti: le scelte
Saibari è l’uomo del momento. Quell’attaccante che non solo è riuscito a segnare al Brasile ma che lo ha fatto anche contro la Scozia. Gli sono bastati due minuti per decidere il match. E con due reti già messe a referto, sfruttando quello che è un turno agevole, potrebbe anche pensare di avvicinarsi ai mostri sacri che adesso sono ai primi posti della classifica marcatori. Non è una cosa da escludere. In ogni caso, una rete, ci sta. Eccome se ci sta.
Questione tiri in porta, invece: Brahim Diaz non serve solo assist (due nel torneo) ma riesce anche a centrare i pali avversari con regolarità. Il giocatore del Real Madrid, tecnicamente, è il migliore della sua nazionale. Ci aspettiamo un’altra grande prestazione. Almeno una conclusione nello specchio, infine, anche per Ounahi e per Hakimi.
Ricapitolando: Saibari marcatore plus, Brahim Diaz over 1,5 tiri in porta plus, Ounahi e Hakimi over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 13,64 volta la posta.
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