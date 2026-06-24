Pronostico Curaçao-Costa d’Avorio: così gli Elefanti abbattono il muro caraibico

Curaçao-Costa d’Avorio è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La doppietta del tedesco Undav, sabato scorso a Toronto, ha chiuso definitivamente i giochi per il primo posto nel gruppo E. Grande rammarico per la Costa d’Avorio, riuscita a tenere testa alla corazzata Germania per oltre 90 minuti, cullando a lungo anche il sogno di portare a casa un successo storico sulla Mannschaft.

In vantaggio con l’ex milanista Kessié al 30′, gli Elefanti hanno incassato il pari a metà ripresa. Poi in pieno recupero la doccia fredda: di nuovo l’attaccante dello Stoccarda, un vero e proprio incubo per la retroguardia ivoriana.

Si morde le mani il ct Emerse Faé, che aveva trovato il modo di rendere le cose difficili al collega Nagelsmann, con la sua nazionale che abbina forza fisica e qualità: la Costa d’Avorio, oltre a poter contare su un Kessié onnipotente in mezzo al campo, ha disorientato la Germania con le talentuose ali, Diomande e Diallo, le due stelline di questa selezione che giocano rispettivamente nel Lipsia e nel Manchester United. Il 2-1 è in ogni caso una punizione eccessivamente severa per gli uomini di Faé, ai quali comunque basta un punto contro la cenerentola Curaçao per avere la certezza di chiudere secondi ed affrontare ai sedicesimi la seconda del gruppo I (molto probabilmente la Norvegia di Haaland).

Caraibici a caccia di un’altra impresa

Gli Elefanti, grazie al successo nella prima giornata con l’Ecuador (1-0), in caso di sconfitta potrebbero essere superati sia dai caraibici che dai sudamericani – a quota 1 punto come Curaçao – ma si tratta di scenari alquanto improbabili.

Difficilissimo, infatti, che l’Ecuador riesca a prevalere sulla Germania mentre una vittoria di Curaçao sugli ivoriani è fantascienza. Una soddisfazione – per nulla banale – in ogni caso Dick Advocaat e i suoi uomini se la sono tolta: dopo il pesantissimo 7-1 con la Germania, Bacuna e compagni contro ogni pronostico hanno conquistato il primo storico punto in un Mondiale evitando la sconfitta con il più quotato Ecuador (0-0), grazie alle strepitose parate del portiere Room. Un pareggio dal retrogusto di una vittoria, considerando il divario tra Curaçao e le altre selezioni presenti in questo girone. Non bisogna dimenticare che la Blue Wave sulla carta è ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi: con un successo sarebbe quasi certa di chiudere tra le otto migliori terze.

Come vedere Curaçao-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

Curaçao-Costa d’Avorio è in programma giovedì alle 22:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il divario, sia tecnico che atletico, è immenso. La Costa d’Avorio abbina una fisicità straripante a una qualità nell’uno contro uno sulle corsie esterne che la retroguardia di Curaçao, alla lunga, non riuscirà a contenere. Gli Elefanti sbloccheranno la gara per poi dilagare. Piace l’opzione Over 2.5 unita al No Gol.

Le probabili formazioni di Curaçao-Costa d’Avorio

CURAÇAO (4-3-3): Room; Sambo, Fonville, Obispo, Fonville; L. Bacuna, Comenencia, J. Bacuna; Hansen, Locadia, Chong.

COSTA D’AVORIO (4-4-2): Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Diomandé, Fofana, Kessié, Touré; Pépé, Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3