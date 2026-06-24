Pronostici Messico-Repubblica Ceca: marcatore e tiri in porta di una partita tra due squadre che hanno motivazioni opposte

Il Messico è già sicuro della qualificazione. Sei punti dopo due partite e primo posto del girone. Non c’è niente da chiedere. La Repubblica Ceca, invece, deve vincere perché con quattro punti avrebbe quasi la certezza di assicurarsi il pass per i sedicesimi di finale tra le migliori terze.

Evidente che il Messico farà anche un po’ di turnover. Mentre gli europei manderanno in campo la migliore formazione possibile. Ovvio, i padroni di casa qualche scelta cambieranno, ma l’ossatura della squadra rimarrà quella buona. Si vuole anche chiudere il girone in un certo modo, senza macchie. Ecco perché il compito per gli ospiti non sarà del tutto semplice. Certo, le motivazioni alla fine potrebbero fare la differenza, ma andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Messico-Repubblica Ceca: le nostre scelte

Motivazioni quindi dicevamo. Saranno ovviamente maggiori quelle della Repubblica Ceca che, di fatto, è chiamata alla vittoria. Potrebbe essere la serata giusta per Schick, l’attaccante designato di questa nazionale che ha le carte in regola, sicuramente, per trovare la via della rete. Potrebbe essere il suo momento per trascinare i propri compagni nel migliore dei modi.

Passando ai tiratori in porta, ipotizzando come detto non un assalto ma quasi della Repubblica Ceca, una conclusione dentro lo specchio dei pali ce la possiamo aspettare dal compagno di reparto di Schick, vale a dire Hlozek. Infine, passando in casa Messico, confermiamo le scelte, sempre per quanto riguarda i possibili tiri in porta, dei calciatori che si sono messi in mostra nelle prime due partite di questo Mondiale: vale a dire Jimenez e Quinones.

Ricapitolando, infine: Schick marcatore plus, Hlozek, Jimenez e Quinones over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 12,56 volte la posta.