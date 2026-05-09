Pronostico Verona-Como: Europa blindata con il terzo clean sheet di fila

Verona-Como è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Como ha ormai la certezza di giocare una coppa europea l’anno prossimo e già questo è un evento storico per la società lariana. A “decidere” in quale competizione saranno protagonisti gli uomini di Cesc Fabregas spetterà però alle prossime tre gare di campionato. La Champions League rischia di rimanere un sogno, anche se Nico Paz e compagni sono ancora in corsa per il quarto posto: la Juventus quarta ha rallentato nelle ultime due giornate ed è rimasta a +3 ma lunedì scorso è avvenuto il sorpasso da parte della Roma, che ha fatto scivolare i lombardi in sesta posizione (slot che varrà o l’Europa League o la Conference, a seconda di chi solleverà la Coppa Italia tra Lazio e Inter).

La frenata del Como nell’ultimo mese è sotto gli occhi di tutti. Da inizio aprile Fabregas ha ottenuto una sola vittoria in sei partite, tra campionato e Coppa Italia, e sono arrivate anche tre sconfitte (due con l’Inter e una con il Sassuolo). L’allenatore catalano può consolarsi con alcuni numeri che attestano in ogni caso la crescita di questa squadra: ad oggi il Como vanta la miglior difesa del torneo con 28 reti subite; neppure l’Inter campione d’Italia ha fatto meglio. Non è un caso che i lariani vengano da due clean sheet consecutivi: successo per 2-0 a Marassi contro il Genoa e zero a zero con il Napoli di Antonio Conte una settimana fa in riva al lago.

La vittoria è d’obbligo contro il Verona già retrocesso matematicamente, sebbene gli scaligeri abbiano tirato fuori l’orgoglio contro la Juventus domenica scorsa, strappando addirittura un punto a Torino (1-1) contro una squadra che doveva vincere a tutti i costi per blindare il posto Champions.

Tutto questo nonostante qualche giorno prima fosse arrivata la condanna dell’aritmetica. Gli scaligeri proveranno a fare lo sgambetto anche al Como, anche se la vittoria interna manca da dicembre: nessuno ha collezionato meno punti tra le mura amiche degli uomini di Paolo Sammarco, appena 8 in 17 giornate.

Il tecnico gialloblù recupera Valentini ma contro i lariani potrebbe schierare una formazione simile a quella che ha affrontato la Juve: davanti rivedremo il tandem Suslov-Bowie. Nel Como sarà assente Ramon, squalificato: dietro toccherà a Diego Carlos e Kempf comporre la coppia di centrali.

Come vedere Verona-Como in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Como, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Como è reduce da due clean sheet consecutivi e basa la sua scalata europea su una solidità difensiva granitica. Tuttavia, la squadra di Fabregas ha rallentato il passo offensivo, ottenendo una sola vittoria nelle ultime sei uscite. Il Verona, d’altro canto, è la squadra che ha raccolto meno punti in casa di tutta la Serie A (soltanto 8), ma l’orgoglio mostrato contro la Juve suggerisce che non sarà una passeggiata per i lariani. Ad ogni modo, la differenza di motivazioni è troppo netta. Il Como deve vincere per non perdere il treno Champions e per rispondere al sorpasso della Roma. La loro solidità dovrebbe bastare a disinnescare l’attacco scaligero, consentendo a Nico Paz e compagni di ritrovare i tre punti. Il segno 2 si può abbinare al No Gol.

Le probabili formazioni di Verona-Como

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2