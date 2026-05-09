Pronostico Athletic Bilbao-Valencia: continua la rincorsa

Athletic Bilbao-Valencia è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico
Non è stata una stagione da ricordare per l’Athletic Bilbao che, negli ultimi anni, ci ha abituato sicuramente ad un tipo di risultati diversi. Ma in questo finale le cose si possono anche aggiustare.
Contro un Valencia che ormai è quasi salvo, i baschi cercano la seconda vittoria di fila in campionato per rimanere agganciati al treno Europa. C’è anche la possibilità di andare in Europa League – il sesto posto è lontano solamente tre lunghezze – ma serve senza dubbio uno scatto d’orgoglio che, questo gruppo, ha imparato ad avere. Anche perché poi Valverde alla fine dell’anno lascerà la squadra e vuole salutare lasciando un buon ricordo. Ci sono anche i precedenti tra queste due formazioni che ci spingono verso una vittoria dei padroni di casa. Dal lontano 2019 il Valencia non vince su questo campo e il Bilbao, da quel momento in poi, ha sempre conquistato punti. Molto spesso tre. Insomma, ci appare una partita abbastanza delineata, con il Bilbao pronto a continuare la corsa.
Come vedere Athletic Bilbao-Valencia in diretta tv e streaming
La sfida Athletic Bilbao-Valencia, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Padroni di casa decisamente favoriti per la vittoria finale. Una squadra, quella di Valverde, che vuole continuare la rincorsa. Match, tra le altre cose, da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Valencia
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Gallaraeta, Jaurigezar; Williams, Berenguer, Williams; Guruzeta.
VALENCIA (4-4-2): Dimitrivski; Renzo, Tarrega, Pepelu, Gaya; Tioja, Guerra, Rodriguez, Ugrincic; Ramazani, Sadiq.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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