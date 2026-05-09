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Pronostico Nottingham Forest-Newcastle: c’è sempre una prima volta

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Nottingham Forest-Newcastle è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il primo obiettivo in casa Nottingham è quello di smaltire la delusione per la sconfitta contro l’Aston Villa che non ha permesso a questa squadra di prendersi la finale di Europa League. Non sarà semplice, ma i padroni di casa sono obbligati a farlo per un semplice motivo: hanno bisogno di una vittoria per avere la certezza della salvezza.

Pronostico Nottingham Forest-Newcastle
Pronostico Nottingham Forest-Newcastle: c’è sempre una prima volta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro un Newcastle deludente, che da un po’ di tempo ormai al proprio campionato non ha nulla da chiedere, si potrebbero sicuramente pagare le fatiche arrivate nel corso di queste ultime due settimane, ma per stare davvero sereni serve vincere. E quindi tirare fuori le ultime forze rimaste. Qualcosa ci deve pur essere dopo un’annata non sempre al massimo delle aspettative.

Ora, il Nottingham Forest nel corso della sua storia non ha mai battuto in casa i bianconeri di Howe. Che hanno oltretutto dei problemi fisici che possono determinare l’andamento della gara. Le motivazioni che hanno i padroni di casa sono sicuramente importanti, che vanno oltre le fatiche messe in campo. E anche la spinta del pubblico amico (che potrebbe dare il giusto merito a una squadra arrivata in fondo o quasi a una manifestazione europea) potrebbe essere d’aiuto. Diciamo che sarà una settimana agrodolce.

Come vedere Nottingham Forest-Newcastle in diretta tv e in streaming

Come vedere Nottingham Forest-Newcastle
Come vedere Nottingham Forest-Newcastle in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Nottingham Forest-Newcastle è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Nottingham è quotata 2.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su Lottomatica.

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Il pronostico

Intanto c’è una cosa che ci sentiamo di dare per certa, il fatto che entrambe troveranno nell’arco del match la via della rete. E poi per quanto vi abbiamo sottolineato prima non ci stupiremmo se il Nottingham riuscisse a vincere e quindi prendersi la certezza della Premier League anche per il prossimo anno.

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Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Newcastle

NOTTINGHAM (4-4-2): Ortega; Cunha, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, McAtee; Wood, Igor Jesus.
NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali; Murphy, Willock, Joelinton; Osula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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