Pronostico Maiorca-Villarreal: la salvezza è più vicina

Maiorca-Villarreal è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico
Da un lato c’è una squadra che sta cercando in tutti i modi di raggiungere la salvezza. Dall’altro ne esista una che ormai ha conquistato l’accesso alla prossima Champions League e che quindi, mentalmente, un poco potrebbe mollare.
Il Maiorca ci crede, soprattutto dopo la clamorosa vittoria della scorsa settimana sul campo del Girona. Un’affermazione che ha regalato a Muriqi e compagni tre punti pesantissimi. E adesso il sogno è continuare. Si può, perché con il cinque a uno rifilato al Levante nei giorni scorsi, il Villarreal ha staccato il pass per la prossima Champions. Ora, l’obiettivo è quello di chiudere al terzo posto, davanti all’Atletico, e i cinque punti di vantaggio sono un ottimo margine. Pensare di fare risultato fuori? Sì, senza dubbio si potrebbe anche fare, ma è tra le mura amiche che Marcelino ha costruito tutto. Non perdendo quasi mai in stagione se non in Coppa. Insomma, il Maiorca ci crede, eccome. E vuole continuare a sognare. E siccome è una squadra in forma, nettamente in forma, la sensazione è che possano arrivare altri tre punti clamorosi per l’economia del proprio campionato.
Come vedere Maiorca-Villarreal in diretta tv e streaming
La sfida Maiorca-Villarreal, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
In una gara da almeno un gol per squadra, occhio alla vittoria del Maiorca che parte nonostante la classifica favorito per questa sfida. Le motivazioni salvezza faranno la differenza.
Le probabili formazioni di Maiorca-Villarreal
MAIORCA (4-3-1-2): Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu Costa, Darder, Morlanes; Torre; Muriqi, Kalumba.
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Freeman, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Parejo, Moleiro; Moreno, Mikautadze.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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