Pronostico Brighton-Wolverhampton: una vittoria per continuare a sperare

Brighton-Wolverhampton, i pronostici del match che vedranno impegnati i Seagulls e i Wolves

Con l’ambizione di strappare il pass per un posto in Europa che suggellerebbe nel migliore dei modi una stagione comunque positiva, il Brighton ospita un Wolverhampton già retrocesso e con la testa rivolta alla programmazione del prossimo anno.

All’Amex Stadium i Seagulls proveranno sin da subito a partire forte pigiando il piede sull’acceleratore per riuscire a sbloccare subito la contesa. Del resto il periodo di forma dei padroni di casa è piuttosto positivo come dimostrano i dieci punti raccolti nelle ultime cinque gare ufficiali di Premier League con l’unico passaggio a vuoto rappresentato dall’ultima sconfitta contro il Newcastle.

Dal canto suo, pur non avendo ancora mollato gli ormeggi, il Wolverhampton è stato pesantemente fischiato al Molineux in occasione dell’ultimo match contro il Sunderland. Benché abbia interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive, contro i Black Cats l’Old Gold non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per un’ora, calamitando il disappunto dei suoi sostenitori.

Come vedere Brighton-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Il match tra Brighton e Wolverhampton è in programma sabato alle ore 16. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 256. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Brighton dovrebbe riuscire a portare a casa l’intera posta in gioco in una partita caratterizzata da almeno due gol complessivi: Welbeck e compagni vogliono coltivare fino in fondo le proprie speranze europee.

Le probabili formazioni di Brighton-Wolverhampton

BRIGHTON: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Minteh, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck

WOLVERHAMPTON: Bentley; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Lima, J. Gomes, Andre, H. Bueno; R. Gomes, Mane; Armstrong

POSSIBILE RISULTATO: 3-1