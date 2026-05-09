Pronostico West Ham-Arsenal: Arteta è di nuovo padrone

West Ham-Arsenal è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Non solo la finale di Champions League contro il PSG, ma anche la possibilità di vittoria della Premier League. Dopo il pareggio del City sul campo dell’Everton, a tre giornate dalla fine, l’Arsenal di Arteta è tornato padrone del proprio destino. E adesso sarà dura essere ripresi.
Cinque punti di vantaggio – con una gara in più, quindi due – sono un bottino da difendere con le unghie e con i denti. E in questo derby londinese, assai complicato perché i padroni di casa cercano punti per la salvezza, i Gunners non possono sbagliare in nessun modo. E non crediamo sbaglieranno. I punti persi nelle giornate precedenti avevano fatto tutti sprofondare nello sconforto, una situazione che ad un certo punto dell’anno non sembrava immaginabile. Ma il pareggio della scorsa settimana del City ha riaperto il sorriso.
Il West Ham vorrà, deve, cercare in tutti i modi di prendersi la partita. Il Tottenham è avanti di un punto e quindi adesso i padroni di casa sarebbero retrocessi, ma il calendario in questo caso non aiuta proprio. La vittoria esterna dell’Arsenal ci pare scontata per le qualità ospiti e per il fatto, appunto, che di nuovo la Premier si può fare senza guardare a nessun altro. Un’occasione troppo grande. Da sfruttare. E che verrà sfruttata.
Come vedere West Ham-Arsenal in diretta tv e in streaming
La sfida West Ham-Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su Lottomatica.
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Il pronostico
Arsenal sicuramente vincente. E in questo match i Gunners dovranno fare quello che gli è riuscito meglio per buona parte dell’anno, vale a dire non prendere gol. Gara da vittoria esterna, con una sola squadra a segno.
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Le probabili formazioni di West Ham-Arsenal
WESTA HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Wilson, Castellanos.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.
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