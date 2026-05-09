Pronostico West Ham-Arsenal: Arteta è di nuovo padrone

West Ham-Arsenal è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Non solo la finale di Champions League contro il PSG, ma anche la possibilità di vittoria della Premier League. Dopo il pareggio del City sul campo dell’Everton, a tre giornate dalla fine, l’Arsenal di Arteta è tornato padrone del proprio destino. E adesso sarà dura essere ripresi.

Cinque punti di vantaggio – con una gara in più, quindi due – sono un bottino da difendere con le unghie e con i denti. E in questo derby londinese, assai complicato perché i padroni di casa cercano punti per la salvezza, i Gunners non possono sbagliare in nessun modo. E non crediamo sbaglieranno. I punti persi nelle giornate precedenti avevano fatto tutti sprofondare nello sconforto, una situazione che ad un certo punto dell’anno non sembrava immaginabile. Ma il pareggio della scorsa settimana del City ha riaperto il sorriso.

Il West Ham vorrà, deve, cercare in tutti i modi di prendersi la partita. Il Tottenham è avanti di un punto e quindi adesso i padroni di casa sarebbero retrocessi, ma il calendario in questo caso non aiuta proprio. La vittoria esterna dell’Arsenal ci pare scontata per le qualità ospiti e per il fatto, appunto, che di nuovo la Premier si può fare senza guardare a nessun altro. Un’occasione troppo grande. Da sfruttare. E che verrà sfruttata.

Come vedere West Ham-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Arsenal sicuramente vincente. E in questo match i Gunners dovranno fare quello che gli è riuscito meglio per buona parte dell’anno, vale a dire non prendere gol. Gara da vittoria esterna, con una sola squadra a segno. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di West Ham-Arsenal WESTA HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Wilson, Castellanos.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. POSSIBILE RISULTATO: 0-2