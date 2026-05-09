Pronostico Real Oviedo-Getafe: addio Liga

Real Oviedo-Getafe è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Ultimo in classifica con 28 punti, e una salvezza lontana nove lunghezze, sarà quasi sicuramente l’ultima domenica del Real Oviedo con la speranza di raggiungere la permanenza. Il Getafe ha altri obiettivi in testa, complicati ma non impossibili. E questo turn arriva proprio in soccorso della squadra ospite.

Nonostante le ultime due sconfitte di fila, la formazione ospite è settima in classifica e quindi dentro la Conference League. Il sesto posto, inoltre, distante solamente tre punti – visto che la Spagna ha ufficialmente cinque partecipanti il prossimo anno alla Champions – garantirebbe l’accesso all’Europa League. Insomma, ci sono delle ottime possibilità che questa partita, anche per via della classifica e della fine delle speranze dei padroni di casa, possa finire con una vittoria esterna. Non ci stupiremmo per nulla, anzi.

Il Getafe vuoi o non vuoi ha disputato una stagione all’altezza. Molto al di sopra delle aspettative aggiungiamo noi. Parliamo di una squadra che mai avrebbe immaginato di essere a questo punto dell’annata dentro l’Europa. Un sogno, che deve essere alimentato. E per almeno un’altra settimana sarà così.

Come vedere Real Oviedo-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Real Oviedo-Getafe, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo, per quanto vi abbiamo raccontato prima, una vittoria del Getafe. Sì, gli ospiti vogliono l’Europa e per almeno un’altra settimana ci saranno dentro. Il Real Oviedo, invece, saluterà la Liga. Ma non ci sono mai stati dubbi purtroppo per loro su questo.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Getafe

REAL OVIEDO (4-4-2): Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Lopez; Chaira, Fonseca, Colombatto, Fernandez; Reina, Vinas.

GETAFE (5-3-2): Soria; Kiko, Abqar, Duarte, Iglesias, Davinchi; Liso, Milla, Arambarri; Vazquez, Satriano.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1