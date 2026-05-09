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I pronostici di sabato 9 maggio: Serie A, Bundesliga, Liga e Premier League

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I pronostici di sabato 9 maggio, ci sono partite di Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e altri campionati minori

I principali campionati europei sono ormai giunti alle battute finali, inclusa naturalmente la nostra Serie A alla terzultima giornata di campionato. Per Lazio e Inter sarà una partita particolare perché poi si ritroveranno in campo per la finale di Coppa Italia.

I pronostici di sabato 9 maggio: Serie A, Bundesliga, Liga e Premier League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Ultima giornata di campionato nella Ligue 2 francese. Il St. Etienne ancora in lotta per la promozione diretta ha una partita sulla carta facilissima contro l’Amiens ultimo e già retrocesso aritmeticamente. Il Laval va a caccia di una vittoria che darebbe la salvezza sicura, da ottenere contro il Boulougne già salvo.

In Premier League il Manchester City non può permettersi altri passi falsi: contro il Brentford è necessaria la vittoria per continuare a credere nel titolo ai danni dell’Arsenal, possibilmente migliorando la differenza reti e segnando tanti gol.

A proposito di gol, ci si aspetta un’altra abbuffata di reti in Bundesliga con Hoffenheim-Werder Brema, Lipsia-St. Pauli e Stoccarda-Bayer Leverkusen come principali candidate. Promettono almeno un gol per squadra Fulham-Bournemouth e Real Sociedad-Real Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 2,5 in St. Etienne-Amiens, Ligue 2, ore 20:00

Vincenti

  • BRIGHTON (in Brighton-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)
  • MANCHESTER CITY (in Manchester City-Brentford, Premier League, ore 18:30)
  • LAVAL (in Laval-Boulougne, Ligue 2, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Hoffenheim-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30
  • Lipsia-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30
  • Manchester City-Brentford, Premier League, ore 18:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Fulham-Bournemouth, Premier League, ore 16:00
  • Stoccarda-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30
  • Real Sociedad-Real Betis, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.16 GOLDBET ; 9.14 SPORTBET; 8.16 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1X + GOL in Lazio-Inter, Serie A, ore 18:00

 

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