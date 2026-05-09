I pronostici di sabato 9 maggio: Serie A, Bundesliga, Liga e Premier League

I pronostici di sabato 9 maggio, ci sono partite di Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e altri campionati minori
I principali campionati europei sono ormai giunti alle battute finali, inclusa naturalmente la nostra Serie A alla terzultima giornata di campionato. Per Lazio e Inter sarà una partita particolare perché poi si ritroveranno in campo per la finale di Coppa Italia.
Ultima giornata di campionato nella Ligue 2 francese. Il St. Etienne ancora in lotta per la promozione diretta ha una partita sulla carta facilissima contro l’Amiens ultimo e già retrocesso aritmeticamente. Il Laval va a caccia di una vittoria che darebbe la salvezza sicura, da ottenere contro il Boulougne già salvo.
In Premier League il Manchester City non può permettersi altri passi falsi: contro il Brentford è necessaria la vittoria per continuare a credere nel titolo ai danni dell’Arsenal, possibilmente migliorando la differenza reti e segnando tanti gol.
A proposito di gol, ci si aspetta un’altra abbuffata di reti in Bundesliga con Hoffenheim-Werder Brema, Lipsia-St. Pauli e Stoccarda-Bayer Leverkusen come principali candidate. Promettono almeno un gol per squadra Fulham-Bournemouth e Real Sociedad-Real Betis.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 2,5 in St. Etienne-Amiens, Ligue 2, ore 20:00
Vincenti
- BRIGHTON (in Brighton-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)
- MANCHESTER CITY (in Manchester City-Brentford, Premier League, ore 18:30)
- LAVAL (in Laval-Boulougne, Ligue 2, ore 20:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Hoffenheim-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30
- Lipsia-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30
- Manchester City-Brentford, Premier League, ore 18:30
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Fulham-Bournemouth, Premier League, ore 16:00
- Stoccarda-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30
- Real Sociedad-Real Betis, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.16 GOLDBET ; 9.14 SPORTBET; 8.16 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1X + GOL in Lazio-Inter, Serie A, ore 18:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus