Pronostici Scozia-Brasile: marcatore e tiri in porta

Pronostici Scozia-Brasile: la nazionale di Ancelotti cerca il pass per il passaggio del turno. Ecco le nostre scelte

Un pareggio e una vittoria. Il passaggio del turno è quasi assicurato per il Brasile, comunque, che adesso cerca la seconda vittoria di fila per andare al primo posto.

Ci sarà Neymar, almeno in panchina. Il giocatore ha viaggiato con la squadra e sarà a disposizione. Certo, Ancelotti ha trovato, almeno pare, l’attaccante che gli serviva: parliamo di Cunha del Manchester United, autore di una doppietta contro Haiti, che si è guadagnato ovviamente la maglia pure per questo match. Allora, senza girarci troppo intorno, andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero prendere la scena in questo match.

Pronostici Scozia-Brasile: le nostre scelte

Partiamo, appunto, dal marcatore: e siccome Cunha sta vivendo forse il suo momento più importante della carriera, lo dobbiamo obbligatoriamente inserire in questa lista. L’attaccante dello United si è preso non solo la palma di migliore in campo ma ha scalato posizioni dentro la rosa e soprattutto ha fatto sedere Endrick, che tutti davano come possibile titolare. Ci aspettiamo almeno un’altra rete.

Passiamo adesso ai possibili tiratori dentro lo specchio della porta: il primo nome ovviamente è quello di Vinicius, uno dei pochi che è sempre sicuro, almeno lì davanti, di avere una maglia da titolare. Due tiri a centro. Insieme a lui Paqueta (si è rifatto contro Haiti servendo un assist quindi si merita fiducia) e infine McTominay della Scozia. Vero, da lui nelle prime due uscite forse tutti si aspettavano un po’ di più. Crediamo, quindi, possa essere davvero arrivato il suo momento.

Ricapitolando: Cunha marcatore plus, Vinicius Over 1,5, Paqueta e McTominay Over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 19,26 volte la posta.