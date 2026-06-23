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Pronostici Scozia-Brasile: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Scozia-Brasile: la nazionale di Ancelotti cerca il pass per il passaggio del turno. Ecco le nostre scelte

Un pareggio e una vittoria. Il passaggio del turno è quasi assicurato per il Brasile, comunque, che adesso cerca la seconda vittoria di fila per andare al primo posto.

Pronostici Scozia-Brasile
Pronostici Scozia-Brasile: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ci sarà Neymar, almeno in panchina. Il giocatore ha viaggiato con la squadra e sarà a disposizione. Certo, Ancelotti ha trovato, almeno pare, l’attaccante che gli serviva: parliamo di Cunha del Manchester United, autore di una doppietta contro Haiti, che si è guadagnato ovviamente la maglia pure per questo match. Allora, senza girarci troppo intorno, andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero prendere la scena in questo match.

Pronostici Scozia-Brasile: le nostre scelte

Partiamo, appunto, dal marcatore: e siccome Cunha sta vivendo forse il suo momento più importante della carriera, lo dobbiamo obbligatoriamente inserire in questa lista. L’attaccante dello United si è preso non solo la palma di migliore in campo ma ha scalato posizioni dentro la rosa e soprattutto ha fatto sedere Endrick, che tutti davano come possibile titolare. Ci aspettiamo almeno un’altra rete.

Pronostici Scozia-Brasile
Pronostici Scozia-Brasile: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Passiamo adesso ai possibili tiratori dentro lo specchio della porta: il primo nome ovviamente è quello di Vinicius, uno dei pochi che è sempre sicuro, almeno lì davanti, di avere una maglia da titolare. Due tiri a centro. Insieme a lui Paqueta (si è rifatto contro Haiti servendo un assist quindi si merita fiducia) e infine McTominay della Scozia. Vero, da lui nelle prime due uscite forse tutti si aspettavano un po’ di più. Crediamo, quindi, possa essere davvero arrivato il suo momento.

Ricapitolando: Cunha marcatore plus, Vinicius Over 1,5, Paqueta e McTominay Over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 19,26 volte la posta.

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