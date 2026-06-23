Pronostico Sudafrica-Corea del Sud: sedicesimi sicuri con un pareggio

Sudafrica-Corea del Sud è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Corea del Sud non può più vincere questo girone dopo la sconfitta di misura con i padroni di casa del Messico ma i sedicesimi di finale sono comunque a un passo.

Un pareggio contro il Sudafrica nell’ultima giornata della fase a gruppi basterebbe alle Tigri Asiatiche per blindare il secondo posto: sì, è vero, potrebbero essere raggiunte dalla Repubblica Ceca, oggi a -3 come i sudafricani, ma gli scontri diretti premierebbero gli uomini di Myung Bo Hong, vittoriosi all’esordio contro la Cechia. E cosa succederebbe invece in caso di sconfitta? Rimarrebbe comunque accesa la fiammella della speranza, anche se tre punti sono pochi per poter pensare di passare tra le migliori terze, senza dimenticare che i sudcoreani correrebbero persino il rischio di essere sorpassati dai cechi, scivolando addirittura in ultima posizione.

Venerdì scorso, come detto in precedenza, Son e compagni non sono riusciti a confermare l’ottima prestazione offerta con la Cechia, arrendendosi 1-0 a un Messico cinico e opportunista, in vantaggio a inizio ripresa grazie a un clamoroso errore del portiere sudcoreano Kim, che si è fatto sfuggire la palla dopo un’uscita, facendola carambolare sui piedi di Romo. Sotto di un gol, la Corea ha dovuto fare i conti con la solidità messicana e l’unica vera occasione per pareggiare è arrivata soltanto a una manciata di minuti dalla fine, con Rangel che ha ipnotizzato Cho, quest’ultimo subentrato ad un impalpabile Son.

Bafana Bafana appesi a un filo

Il Sudafrica è ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi grazie al rigore trasformato da Mokoena a sette minuti dalla fine nella sfida con la Repubblica Ceca.

Un gol molto prezioso per i Bafana Bafana, che in caso di sconfitta sarebbero stati con un piede e mezzo fuori dal torneo. Il pareggio con i cechi tiene in vita la selezione di Hugo Broos: riuscisse ad avere la meglio sulla Corea del Sud, il ripescaggio tra le migliori terze diventerebbe realtà.

Il Sudafrica contro la Cechia ha comunque riscattato il deludente esordio con il Messico: il problema dei Bafana Bafana, in grado di rendersi più pericolosi rispetto ai cechi (1.38 xG contro 1.02), è stato un primo tempo troppo evanescente, in cui l’unico modo per impensierire Kovar sembrava essere il tiro da fuori. Broos nella ripresa è corso ai ripari cambiando modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) ed il Sudafrica ha costruito palle gol più nitide: non a caso il numero dei tocchi nell’area avversaria è salito sensibilmente. Contro la Corea il ct sudafricano dovrà reinventarsi il centrocampo, dal momento che Mokoena, l’autore dell’unico gol dei Bafana Bafana, non sarà a disposizione perché squalificato (somma di ammonizioni). Probabile che al suo posto rivedremo Sithole, rientrato a sua volta dalla squalifica per via del rosso rimediato all’esordio con il Messico.

Come vedere Sudafrica-Corea del Sud in diretta tv e in streaming

Sudafrica-Corea del Sud è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana) all’Estadio BBVA di Monterrey, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Corea del Sud è una squadra decisamente più quadrata, solida ed abituata a gestire la pressione di 90 minuti da dentro o fuori. L’assenza per squalifica di Mokoena, oltretutto, toglie al Sudafrica uno dei suoi fari geometrici: con i Bafana Bafana costretti a scoprirsi alla ricerca dell’unica vittoria utile, le letali transizioni delle Tigri Asiatiche faranno saltare il banco. A Son e compagni basta un punto per festeggiare il secondo posto, il che spingerà Myung Bo Hong a una gestione estremamente accorta del ritmo di gioco. Ci aspettiamo che i sudcoreani lascino sfogare il possesso del Sudafrica nel primo tempo, per poi addormentare la gara una volta trovato il vantaggio. La nostra scelta, dunque, ricade sulla combo 2+Under 3.5.

Le probabili formazioni di Sudafrica-Corea del Sud

SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Appollis, Rayners.

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Han-Beom, Kim Min-jae, Lee Gi-Hyuk; Kim Moon-hwan, Hwang In-beom, Paik Seung Ho, Seol Young-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1