Pronostici Svizzera-Canada: marcatore e tiri in porta

Pronostici Svizzera-Canada: con un pareggio entrambe vanno avanti senza intoppi. Ecco le nostre scelte sugli uomini decisivi

Con un punto a testa Svizzera e Croazia passerebbero a braccetto alla fase successiva del Mondiale. Diciamo quindi che ci pare scontato possa finire in questo modo: quante volte l’abbiamo visto?

Magari fino ad un certo punto potrebbe anche essere partita vera, ma da un momento in poi finirà in quel modo. Crediamo fortemente che prima o secondo posto poco importi, alla fine la situazione vera è quella che permette di andare avanti. Ora, andando a scegliere gli uomini, è evidente poi che ci pare possa essere una squadra comunque “favorita”. In generale la Svizzera è più forte del Canada e ha degli uomini che se la possono giocare a viso aperto contro tutti. Quindi, adesso, andiamo a vedere insieme chi sono questi elementi.

Pronostici Svizzera-Canada: le nostre scelte

Come marcatore, anche se alla seconda giornata ha floppato, scegliamo Embolo. L’attaccante svizzero non solo è l’elemento più avanzato della squadra europea ma è anche quello che si prende nel caso le responsabilità sui calci di rigore. Ovvio che si guardano tutti gli elementi quando si va a fare un pronostico. E il nostro lo abbiamo fatto.

Passando invece a quelli che possono essere i tiratori in porta la situazione è questa: Ndoye l’altra partita ha giocato come attaccante, molto vicino al compagno di reparto citato prima. Si potrebbe rivedere di nuovo in quella zona del campo, in generale l’esperimento ci pare possa essere riuscito. Una conclusione dentro lo specchio della porta per lui così come in casa Canada andiamo praticamente su quello che possiamo considerare l’usato sicuro: in poche parole un tiro nello specchio per David e un tiro nello specchio per Buchanan. Sono loro i nostri uomini.

Ricapitolando, quindi: Embolo marcatore plus, Ndoye over 0,5 tiri in porta plus, David e Buchanan 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 13,36 volte la posta.