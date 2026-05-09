Pronostico Crystal Palace-Everton: solo così può finire

Crystal Palace-Everton è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Con la testa alla finale di Conference League, e con i gradi di favorito, il Cristal Palace deve anche pensare al finale di Premier. I padroni di casa non sono salvi, manca qualche punto. E contro l’Everton, nonostante i bagordi di giovedì, potrebbe arrivare un risultato positivo.
Ci sarà tempo, poi, la prossima settimana, dopo aver messo in cassaforte – o quasi – la salvezza, di iniziare a prepararsi all’ultimo atto della stagione che garantirebbe tra le altre cose anche un piazzamento europeo. Cosa al quale non crede più o quasi l’Everton che sì, per la matematica sarebbe ancora in corsa, ma ha diverse squadre in mezzo che non permettono chissà di fare quali sogni di gloria. Parliamoci chiaro: in questa partita è evidente che un punto a testa farebbe comodo a tutti, soprattutto al Palace c’è da dirlo. Ma alla fine della fiera, per continuare la striscia positiva e non perdere, un punto starebbe comodo pure alla formazione ospite che sta iniziando a programmare la prossima annata.
Diciamo che può finire solamente così, questa partita. Abbastanza scritta. Sì direte voi, rimane una sfida del tutto aperta ed è altrettanto vero. Ma una certezza ce l’abbiamo, e ve la diciamo sotto.
Come vedere Crystal Palace-Everton in diretta tv e in streaming
La sfida Crystal Palace-Everton è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Lottomatica.
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Il pronostico
La certezza è che entrambe troveranno la via della rete e la quota del GOL è molto alta. Poi, secondo noi, potrebbe finire in pareggio.
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Le probabili formazioni di Crystal Palace-Everton
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunan, Garner; Rohl, Dewsury-Hall, Ndiaye; Beto.
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