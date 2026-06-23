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Pronostico Scozia-Brasile: servono i gol per difendere il primato

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Scozia-Brasile è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Niente punteggi tennistici, ma dal Brasile ci si aspettava una prestazione convincente e netta dopo il mezzo passo falso all’esordio con il Marocco ed è puntualmente arrivata nella seconda giornata contro la cenerentola del gruppo C, Haiti, piegata senza grossi patemi con un perentorio 3-0. Sì, certo, non la si può considerare un test probante la sfida con i caraibici ma rispetto alla prima uscita la Seleçao è apparsa meno tesa, più sicura dei propri mezzi e soprattutto più libera mentalmente. Gli aggiustamenti chirurgici di Carlo Ancelotti, poi, hanno fatto il resto: Cunha, schierato al posto del più statico Igor Thiago al centro del tridente offensivo, è stato il migliore in campo (doppietta per lui), confermando la bontà della scelta del selezionatore.

Cunha
Pronostico Scozia-Brasile: servono i gol per difendere il primato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per non parlare dell’inserimento dell’esperto Danilo sull’out destro difensivo, una mossa che ha dato più sicurezza all’intero reparto, tutt’altra storia rispetto all’incerto Ibanez. Insomma, l’ex allenatore di Milan e Real Madrid sembra aver trovato la famosa quadra, anche se bisogna dirlo ancora “sottovoce”, in attesa di vedere all’opera il Brasile contro avversari un tantino più credibili. La Scozia tutto sommato lo è e la gara con la Tartan Army a Miami ci dirà sicuramente di più sullo stato di forma nonché sul percorso di crescita dei verdeoro, obbligati a fare lo stesso risultato del Marocco – i Leoni dell’Atlante hanno gli stessi punti della Seleçao, 4, ma una differenza reti (per ora) peggiore – per poter chiudere davanti a tutti e blindare il primo posto.

Occhio alla differenza reti

La battaglia per il primato dipenderà anche dall’esito di Marocco-Haiti: probabilissima la vittoria dei nordafricani, che per superare il Brasile, se dovessero vincere entrambe, ha bisogno di segnare più gol possibili.

Gannon-Doak
Pronostico Scozia-Brasile: servono i gol per difendere il primato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Scozia invece ha buone chance di qualificarsi per la prima volta nella sua storia alla fase ad eliminazione diretta di un Mondiale. Gli scozzesi sabato scorso hanno perso 1-0 con il Marocco – su tutte le furie i britannici per via di due rigori non concessi e un rosso mancante – ma i tre punti conquistati con Haiti all’esordio (0-1) gli consentiranno, a meno di scenari clamorosi, di volare ai sedicesimi come una delle otto migliori terze, anche in caso di KO con i verdeoro. Per McTominay e compagni sarà in ogni caso importante evitare una disfatta per evitare che la differenza reti peggiori (attualmente gli uomini di Steve Clarke sono secondi nella classifica delle terze).

Il ct scozzese dovrebbe riproporre il 4-4-1-1 visto con il Marocco, in cui McTominay ricopre sostanzialmente il ruolo di trequartista dietro all’unica punta Adams: l’attaccante del Torino è sempre favorito nei ballottaggi con Shankland e Dykes. Grana Raphinha invece per Ancelotti: il fenomeno del Barcellona, uscito a gara in corso contro Haiti, è alle prese con un preoccupante infortunio al bicipite femorale e non prenderà parte alla sfida con la Scozia. Al suo posto, a destra nel tridente d’attacco, giocherà uno tra Rayan e Luiz Henrique. Neymar, come confermato dallo stesso Ancelotti, tornerà a disposizione ma di sicuro non partirà dal 1′.

Come vedere Scozia-Brasile in diretta tv e in streaming

Scozia-Brasile è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Tartan Army cercherà di abbattere un tabù storico: non ha mai vinto nessuno degli otto incontri disputati nella storia dei Mondiali contro rappresentative sudamericane. Clarke, a nostro parere, punterà su una gara di contenimento per proteggere la differenza reti ed evitare imbarcate.

Tuttavia, nonostante la pesante assenza di Raphinha nella Seleçao, il divario tecnico e di passo tra le due nazionali resta marcato. Il Brasile oltretutto ha bisogno di vincere e di segnare per blindare il primato dall’assalto del Marocco, e l’ottimo stato di forma di Cunha e Vinicius risulterà decisivo per scardinare il fortino scozzese. Coi verdeoro spinti dalla necessità di fare gol in ottica differenza reti, immaginiamo una vittoria netta ma non larghissima della selezione di Ancelotti, che dovrebbe realizzare almeno un paio di reti.

Le probabili formazioni di Scozia-Brasile

SCOZIA (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Tierney; McTominay; Adams.
BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Rayan, Cunha; Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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