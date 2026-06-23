Pronostico Marocco-Haiti: assalto totale e sogno sorpasso

Marocco-Haiti è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Settantadue secondi. Tanti ne sono bastati, all’attaccante marocchino Saibari – in procinto di essere ufficializzato dal Bayern Monaco – per realizzare la rete decisiva nel match con la Scozia e regalare la prima vittoria in questo Mondiale ai Leoni dell’Atlante, ormai vicinissimi alla qualificazione ai sedicesimi. Dopo il figurone con il Brasile all’esordio, in cui avrebbe meritato i tre punti per quanto fatto vedere (soprattutto nel primo tempo), il Marocco non ha deluso contro la Tartan Army, trovando immediatamente il vantaggio e limitandosi a controllare per tutto il resto del match (appena 0.51 xG concessi agli scozzesi).

Il rammarico è non averla chiusa prima: la selezione di Mohamed Ouahbi poteva riuscirci benissimo e l’1-0 alla fine va un po’ stretto ai nordafricani, che con il loro pressing hanno sporcato di continuo la costruzione degli scozzesi, probabilmente troppo ossessionati dal contenimento di Hakimi a destra. Con l’avversario sbilanciato in una precisa zona di campo, per i giocatori marocchini più talentuosi come Brahim Diaz, Ounahi o El Khannouss (un vero e proprio fattore quest’ultimo a sinistra) è stato praticamente un gioco da ragazzi inserirsi tra le linee e permettere al Marocco di “accamparsi” nell’area metà campo della squadra di Steve Clarke.

Caraibici già eliminati

Con 4 punti in due partite i Leoni dell’Atlante sono quasi sicuri di avanzare al turno successivo. Resta solo da capire se lo faranno da primi oppure da secondi. Il duello è con il Brasile, che finora ha totalizzato gli stessi punti del Marocco ma ha una differenza reti attualmente migliore (+3 la Seleçao, +1 gli africani) ed è quella la discriminante che entra in gioco se entrambe dovessero chiudere a pari punti. Lo scontro diretto, infatti, è terminato in parità.

L’obiettivo di Ouahbi è segnare quanti più gol possibili contro la cenerentola del girone, Haiti, già eliminata con un turno d’anticipo dopo aver perso 1-0 all’esordio con la Scozia – immeritatamente – e 3-0 con il Brasile.

I caraibici ad Atlanta giocheranno solo per l’orgoglio: il sogno sarebbe evitare la sconfitta, visto che nella loro unica partecipazione al Mondiale (1974) non c’erano riusciti. Se le cose, com’è probabile, non dovessero mettersi bene neppure contro il Marocco, la selezione di Sebastien Migné eguaglierebbe il record negativo di El Salvador di sei partite di Coppa del Mondo disputate con un tasso di sconfitte del 100%. Dopo aver optato per il 5-4-1 nella sconfitta contro il Brasile, il ct haitiano potrebbe tornare al più rodato 4-4-2, con l’attaccante del Sunderland Isidor al fianco di Pierrot in attacco. In quel caso Providence e uno tra Casimir e Deedson agirebbero sulle fasce.

Come vedere Marocco-Haiti in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marocco e Haiti è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il Marocco non farà calcoli né speculazioni: la selezione africana scenderà in campo con l’acceleratore premuto fin dai primi minuti per accumulare gol preziosi in ottica differenza reti e tentare il sorpasso sul Brasile (sperando in un risultato positivo della Scozia). Contro una difesa fragile e un’avversaria già eliminata, la qualità dei trequartisti marocchini produrrà una vittoria larga con almeno tre reti complessive nel match. Sulla scia del trend mostrato nelle prime due giornate, dove le reti di Saibari sono sempre arrivate nei primi 45′, e considerando che Haiti ha subito il tracollo parziale con il Brasile nella prima frazione, l’approccio feroce dei Leoni dell’Atlante sbloccherà verosimilmente la contesa già prima dell’intervallo.

Le probabili formazioni di Marocco-Haiti

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0