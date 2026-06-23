Wimbledon, 5 azzurri a caccia del main draw: i pronostici delle qualificazioni

Sono cinque gli azzurri in cerca di uno spazio nel tabellone principale di Wimbledon: ecco i pronostici delle sfide che valgono un posto nel main draw.

Ci vorrà ancora un po’ prima che i campioni inizino a darsi battaglia sui verdi prati di Wimbledon, ma in Church Road è già tempo di qualificazioni. Sono in tanti a sognare un posto nel main draw – Matteo Berrettini è entrato nel tabellone principale per un pelo – inclusi cinque italiani che, nelle prossime ore, saranno chiamati a misurarsi con avversari che, esattamente come loro, sognano di poter giocare all’All England Club.

Si parte con Tristan Boyer contro Andrea Pellegrino, un confronto che mette di fronte due giocatori con percorsi molto diversi. L’americano arriva con maggiore continuità sul veloce e con risultati più solidi nell’ultimo periodo, mentre Pellegrino proverà a sfruttare la sua esperienza e la capacità di leggere i momenti del match. Sulla carta, però, Boyer sembrerebbe avere qualcosa in più.

Occhi puntati, poi, sulla sfida tra Hugo Gaston e Federico Cinà, uno dei match più intriganti del lotto. Il francese porta in dote esperienza e qualità, ma il giovane azzurro continua a dare segnali importanti di crescita e arriva a Londra con entusiasmo e leggerezza. Proprio questo potrebbe fare la differenza, motivo per il quale Cinà parte leggermente avanti nei pronostici.

Qualificazioni Wimbledon: 5 azzurri ai nastri di partenza

Occhi puntati, ancora, sul confronto tra Andrea Guerrieri e Kyrian Jacquet, con il francese che appare più attrezzato per affrontare tutte le incognite di questo contesto. Guerrieri proverà a restare agganciato alla partita, ma Jacquet sembra avere maggiore solidità ed è dunque il principale indiziato per il passaggio del turno.

Molto delicata anche la sfida tra Luca Nardi e Otto Virtanen: l’azzurro ha tutte le qualità necessarie per restare dentro il match e accedere al main draw, ma il finlandese ha già dimostrato di trovarsi molto bene su questa superficie e parte, alla luce di ciò, con un piccolo ed inevitabile vantaggio.

Chiude il quadro Stefano Travaglia contro Yan Zhou. Il cinese arriva con maggiore brillantezza e, almeno sulla carta, sembra avere il ritmo giusto per spuntarla. Riuscirà l’azzurro, alla fine, a ribaltare i pronostici? Lo vedremo.

Boyer IN Boyer-Pellegrino

Cinà IN Gaston-Cinà

Jacquet IN Guerrieri-Jacquet

Virtanen IN Nardi-Virtanen

Zhou IN Travaglia-Zhou