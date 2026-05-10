Pronostici Ligue 1 10 maggio: una penultima giornata scoppiettante

Ligue 1, il PSG deve replicare immediatamente al Lens per poter avere il match point nello scontro diretto della prossima settimana. Ma il big match è quello tra Monaco e Lille.

La Ligue 1 2025-26 si avvia verso un finale incandescente e sono tanti gli spunti che offre la penultima giornata, in cui i verdetti per il titolo, l’Europa e la salvezza si intrecciano in una domenica sera da vivere tutta d’un fiato.

Il PSG viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Dopo aver staccato il pass per la seconda finale di Champions League consecutiva (eliminato il Bayern Monaco), i parigini puntano a chiudere anche la pratica campionato per poi concentrarsi sulla finalissima di Budapest con l’Arsenal. Con un vantaggio di tre punti sul Lens (che ha giocato una gara in più) ed il recupero proprio contro i giallorossi all’orizzonte, battere il Brest è vitale per arrivare allo scontro diretto con il match point in mano. I bretoni, ormai privi di stimoli, hanno una difesa colabrodo fuori casa (una sola porta inviolata nelle ultime 13 gare esterne). Secondo noi la fame di “doppietta” del PSG travolgerà un Brest che continua a concedere troppi spazi.

In chiave Champions, il Lione di Paulo Fonseca ha il destino nelle proprie mani. Terzi a +2 sulla quarta, i Gones possono blindare la qualificazione aritmetica battendo un Tolosa senza obiettivi ma sempre insidioso (ha recentemente frenato Monaco e Strasburgo). Tuttavia, la tradizione è tutta pro-Lione: il Tolosa ha perso 7 delle ultime 8 gare interne contro i Gones, subendo sempre almeno due reti. La striscia di 4 vittorie consecutive della squadra guidata dal tecnico portoghese e la motivazione europea faranno la differenza.

Le previsioni sulle altre partite

Il big match di giornata però è senza dubbio Monaco-Lille. I Dogues, quarti a 58 punti, volano sulle ali di ben cinque successi esterni consecutivi e sono imbattuti in Ligue 1 da febbraio. Per il Monaco (sesto a 54) è l’ultima chiamata per rientrare nella corsa Champions, ma la difesa monegasca fa acqua (10 gol subiti nelle ultime 4). Lo spettacolo, dunque, non dovrebbe mancare: gara da dentro o fuori per il club del Principato, contro un Lille micidiale in ripartenza.

Il Rennes (quinto a 56) attende nel frattempo un eventuale passo falso del Lille e ospita un Paris FC ormai tranquillo a metà classifica. Entrambe le squadre hanno svoltato con i nuovi tecnici, ma il Rennes viene da cinque Over 2.5 di fila ed ha una qualità offensiva nettamente superiore ai capitolini. In coda, poi, il Marsiglia rischia il fallimento europeo dopo il pesante 3-0 subito dal derelitto Nantes. La trasferta di Le Havre è una trappola: i padroni di casa cercano punti salvezza per evitare lo spareggio. L’OM, solamente settimo, subisce gol da sei giornate e appare in crisi d’identità: nonostante i 10 successi di fila contro il Le Havre, la fragilità difensiva attuale dei Phocéens regalerà almeno una gioia ai padroni di casa.

Infine, lo scontro salvezza Auxerre-Nizza. I Diplomats sono terzultimi a -3 dai rossoneri e puntano sul fattore campo e sulla miglior differenza reti per riaprire i giochi. Il Nizza però è ostico (4 pareggi di fila) e può ancora ambire alla qualificazione europea grazie al fatto di essere in finale di Coppa di Francia. Sarà una battaglia nervosa, dove il cinismo degli ospiti potrebbe spegnere le speranze di rimonta dell’Auxerre con l’ennesimo pareggio.

Ligue 1: possibili vincenti

Lione (in Tolosa-Lione)

PSG (in PSG-Brest)

Nizza o pareggio (in Auxerre-Nizza)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Monaco-Lille

PSG-Brest

Rennes-Paris FC

Ligue 1: le partite da almeno un gol per squadra

Monaco-Lille

Le Havre-Marsiglia

Comparazione quote

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