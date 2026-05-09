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Pronostici Burnley-Aston Villa: occasione irripetibile per Emery

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Burnley-Aston Villa, i pronostici del match valido per la trentaseiesima giornata di Premier League: ecco tutte le dritte

Dopo aver strappato il pass per la finale di Europa League, l’Aston Villa non può permettersi cali di concentrazione. A Turf Moor gli uomini di Emery sono chiamati a consolidare il quinto posto in classifica, l’ultimo valido per un piazzamento in Champions League.

L'Aston Villa prova a ricamare gioco
Pronostici Burnley-Aston Villa: occasione irripetibile per Emery (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Per farlo, la compagine di Birmingham non può esimersi dal raccogliere tre punti di vitale importanza sul campo di un Burnley con la testa già rivolta alla prossima stagione vista la matematica retrocessione.

Con la formazione tipo dalla cintola in su, Abraham e compagni partono con i favori del pronostico dalla loro parte. Protagonisti di una stagione piuttosto logorante, i Villans hanno la grande occasione di portare a quattro il numero di vittorie consecutive contro il Burnley.

In attacco Emery si affida ancora una volta a Tammy Abraham, alle cui spalle agiranno Sancho, Barkley e Rogers. Scelte più o meno obbligate in mediana dove a costituire la linea di centrocampo saranno Tielemans e Bogarde; il Burnley risponde con i jolly Flemming e Tchaouna che proveranno a supportare nel migliore dei modi Anthony.

Come vedere Burnley-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Aston Villa è in programma domenica alle 15.00 e si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa si trova a 1,60 su Goldbet, 1,62 su Sisal, Eurobet e Bet 365 e 1,63 su Snai.

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Il pronostico

L’acido lattico nelle gambe dei giocatori dell’Aston Villa si farà sentire soprattutto nella seconda frazione di gioco; gli ospiti, dunque, proveranno a partire subito forte schiacciando il piede sull’acceleratore per ipotecare una vittoria che non sembra essere in discussione.

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Burnley-Aston Villa, le probabili formazioni

BURNLEY: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Humphreys, Laurent, Ward-Prowse; Tchaouna, Flemming, Anthony.

ASTON VILLA: Martinez; Cash, Lindelof, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; Sancho, Barkley, Rogers; Abraham.

PROBABILE RISULTATO: 0-2

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