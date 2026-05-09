Pronostico Fiorentina-Genoa: un punto per scacciare definitivamente la paura

Fiorentina-Genoa è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I tormenti della Fiorentina stanno per terminare. Alla Viola manca un punto per la salvezza matematica e per archiviare una stagione che passerà alla storia come una delle peggiori e deludenti in assoluto per il club toscano, partito per conquistare l’Europa che conta (circa 90 milioni spesi nel mercato estivo) e finito a lottare addirittura per non retrocedere dopo un girone d’andata trascorso quasi esclusivamente all’ultimo posto e in zona rossa.

Paolo Vanoli, subentrato in autunno al disastroso Pioli, è riuscito in qualche modo ad invertire il trend – nel girone di ritorno la Viola ha cambiato marcia – ma il gioco continua a latitare e la squadra è priva di un’identità. Proprio per questo motivo, difficilmente l’allenatore ex Venezia e Torino verrà confermato sulla panchina della Fiorentina, con il diesse Paratici che starebbe già guardardo altrove (piace Grosso del Sassuolo per la prossima stagione).

Prima di iniziare a parlare di futuro, però, bisogna raggiungere l’aritmetica, che potrebbe arrivare nel penultimo match casalingo con un Genoa già salvo e tranquillo. Vanoli e i suoi devono oltretutto farsi perdonare la figuraccia di lunedì scorso con la Roma all’Olimpico (4-0), una prestazione sconcertante da parte della formazione gigliata, scesa in campo in ciabatte dopo la notizia della sconfitta della Cremonese che ha di fatto sancito la loro salvezza. La debacle capitolina ha interrotto una striscia di 7 risultati positivi.

Genoa a secco di gol da due partite

I rossoblù invece vengono dallo 0-0 di Bergamo, grazie al quale si sono salvati matematicamente. Non era scontato riuscirci con tre turni d’anticipo dopo le tribolazioni dei primi tre mesi: Daniele De Rossi ha raggiunto pienamente l’obiettivo che aveva fissato la società al momento del suo arrivo in autunno, con il suo Genoa che ha stupito per il coraggio e la voglia di giocarsela contro ogni avversario, creando un gruppo coeso e affiatato. Il Grifone a Firenze cercherà comunque di sbloccarsi offensivamente: da quel punto di vista i numeri sono calati vertiginosamente, con la squadra che non ha trovato la via del gol in quattro delle ultime sei gare.

Proprio a tale scopo, non sarebbe una sorpresa se De Rossi proponesse la difesa a quattro al “Franchi”, con Vitinha e Ekhator pronti a innescare Colombo dalla trequarti. Da valutare la presenza di Baldanzi, niente da fare invece per Norton-Cuffy e Messias. Nella Viola potrebbero nuovamente dare forfait Kean e Piccoli: non è da escludere che Vanoli riproponga la soluzione Gudmundsson falso nove.

Come vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Genoa, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La sconfitta per 4-0 contro la Roma ha lasciato l’amaro in bocca per l’atteggiamento da vacanza dei viola, ma Vanoli sa bene che non può permettersi un altro scivolone davanti al proprio pubblico.

Di fronte troverà un Genoa già salvo dopo lo 0-0 di Bergamo e che arriva in Toscana con la mente sgombra, pronto a sperimentare soluzioni offensive per spezzare un digiuno di gol che dura da un po’ troppo tempo. I viola però in casa hanno ritrovato una certa solidità, subendo appena gol nelle ultime 5 apparizioni interne. Tuttavia, il Grifone è una squadra coraggiosa che non ha nulla da perdere e che cercherà di ritrovare quella brillantezza offensiva smarrita recentemente. Nonostante gli ultimi due precedenti siano stati spettacolari (Over 2.5 e Gol), la posta in palio per la Viola e la solidità difensiva mostrata dal Genoa a Bergamo suggeriscono una gara più equilibrata. Il pareggio accontenterebbe i padroni di casa e confermerebbe la buona organizzazione difensiva della squadra di DDR, mentre una vittoria di misura dei viola sarebbe il modo perfetto per salutare i tifosi dopo un’annata tormentata. La combo giusta secondo noi è quella che abbina l’1X (Fiorentina imbattuta negli ultimi dieci incontri con i rossoblù) all’Under 3.5.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon.

GENOA (4-3-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom, Sabelli; Frendrup, Amorim, Ellertsson; Vitinha, Ekhator; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1