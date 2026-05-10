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Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions

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Parma-Roma è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il cammino della Roma, in questa ultima parte di stagione, è stato impeccabile. Vittorie importanti, dopo quel clamoroso pareggio contro la Juventus in casa, che grazie anche a dei passi falsi di quelle che stanno davanti hanno riaperto la possibilità di un posto nella prossima Champions.

Pronostico Parma-Roma
Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gasperini ci crede, e contro un Parma ormai salvo, le possibilità di una vittoria giallorossa sono altissime. Da un lato c’è una squadra, quella di Cuesta, che da chiedere ormai non ha più nulla, dall’altro c’è quella dell’ex allenatore dell’Atalanta che sogna qualcosa che manca da diversi anni nella Capitale. Se la giocherà fino all’ultima giornata e su questo di dubbi non ce ne possono essere, anche se il prossimo impegno è sempre il derby che vuoi o non vuoi è una partita che ha una storia particolare.

Ora, per quello che vi abbiamo appena raccontato, su questa partita non ci possono essere dubbi. Anche perché, c’è da sottolineare, la Roma ha trovato dalla propria parte quel giocatore che è mancato all’inizio dell’anno, l’attaccante che segna e fa segnare: Malen è il miglior acquisto di gennaio della Serie A. E continuerà a segnare anche a Parma, ne siamo quasi certi, visto il momento che sta vivendo. Eccoci, allora, che il pronostico è bello ché fatto.

Come vedere Parma-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Parma-Roma è in programma domenica alle 18 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una Roma affamata, a differenza del Parma, e quindi vincente. Dentro una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Parma-Roma

PARMA (3-5-2) Suzuki; Circati, Troilo, Ndyaie; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Pellegrini, Strefezza.
ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pisilli; Malen.

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