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Pronostici Milan-Atalanta: marcatore e tiri in porta

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Milan-Atalanta, le dritte riguardanti la sfida in programma a San Siro: dal marcatore ai possibili tiratori della contesa

Snodo cruciale della stagione del Milan, il posticipo serale della trantaseiesima giornata di Serie A sarà un autorevole turning point per il cammino dei rossoneri che se la vedranno con un’Atalanta che ormai ha poco da chiedere a questo campionato.

Pulisic gestice il pallone
Pronostici Milan-Atalanta: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Tante le novità di formazione che Allegri è pronto a varare: l’esclusione di Leao è solo un piccolo – ma sostanziale – tassello. In attacco il tecnico livornese si affida ancora una volta a Christian Pulisic, a secco di gol dal sigillo con l’Hellas Verona dello scorso dicembre.

Il “Diavolo” ha bisogno dei gol dell’americano per non lasciarsi sfuggire (almeno) il quarto posto, obiettivo minimo stagionale. Coccolato dal suo allenatore in tempi e in modi diversi, con le sue imbucate “Capitan America” potrebbe ritornare a fare la differenza: Assist Man o Marcatore DUO rappresenta un compromesso molto interessante.

Di gran lunga uno dei migliori della sua squadra per rendimento, Adrien Rabiot è pronto a vivere un’altra serata importante. La fisicità della mezzala francese è una risorsa imprescindibile per lo scacchiere del Milan, abituato a propiziare gli inserimenti a fari spenti dell’ex Marsiglia: un suo tiro in porta (sarebbe il dodicesimo in stagione, in Serie A), è valorizzato anche in termini di quote.

Se dovesse partire titolare, un altro calciatore da monitorare in chiave player building resta Gianluca Scamacca. Con la retroguardia rossonera abituata a restare bassa per non lasciare varchi centrali, le doti balistiche del centravanti di Palladino potrebbero fare la differenza.

Il ballottaggio con Krstovic, però, resta aperto: nel caso in cui fosse l’ex Lecce a partire titolare, l’Over 0,5 del montenegrino abbinato a quello di Raspadori contribuirebbe a chiudere il cerchio.

Pulisic assist o Marcatore DUO; Rabiot (o il suo sostituto) Over 0,5 tiro in porta; Scamacca (o il suo sostituto) Over 1,5 tiri in porta si trovano a quota 8,18 su Sportbet.

Per i più coraggiosi, occhio alla vena propositiva di Pavlovic, autore di ben quattro gol in una stagione nella quale ha fornito concreti segnali di risveglio: l’Over 0,5 tiri in porta a quota 3,50 è un’occasione da valutare.

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