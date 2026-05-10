Pronostico Corinthians-Sao Paulo: inizia la scalata

Corinthians-Sao Paulo è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono due squadre che stanno bene, Corinthians e Sao Paulo. Due squadre che, però, hanno una posizione di classifica completamente diversa. I padroni di casa, addirittura, in questo momento sarebbero retrocessi (anche se alla fine non sarà così), gli ospiti invece sono al quarto posto, anche se difficilmente potranno riprendere quelle che stanno davanti.

In moltissime occasioni, andando a spulciare quelli che sono stati i precedenti, il fattore campo è sempre stato decisivo. Sono pochissime le volte che la squadra che ha giocato in trasferta si è imposta. E questo trend dovrebbe continuare anche in questa gara valida per la quindicesima giornata del massimo campionato brasiliano. Anche perché, e ci pare davvero giusto sottolinearlo, la rosa del Corinthians non merita di certo la posizione di classifica che occupa. E dall’altro lato nemmeno il Sao Paulo è una squadra che può lottare più di tanto per i posti che davvero contano per la graduatoria.

Mettendo insieme, quindi, questi fattori, è evidente che crediamo che i padroni di casa possano cominciare quella che si potrebbe rivelare una vera e propria scalata.

Come vedere Corinthians-Sao Paulo in diretta tv e in streaming La sfida valida per la dodicesima giornata del Brasileirao Corinthians-Sao Paulo, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Corinthians è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una gara che potrebbe far iniziare davvero una stagione diversa ai padroni di casa. Match da meno di tre reti complessive. E la vittoria del Corinthians ha una quota altissima che è sicuramente da prendere. Le probabili formazioni di Corinthians-Sao Paulo CORINTHIANS (4-2-3-1): Souza; Matheuzinho, Paulista, Henrique, Bidu; Raniele, Bidon, Carrillo, Garro; Alberto, Lingard.

SAO PAULO (4-3-3): Rafael; Cedric, Doria, Sabino, Wendell; Bobadilla, Danielzinho, Cauly; Luciano, Artur, Calleri. POSSIBILE RISULTATO: 1-0